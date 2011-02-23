У Греції сьогодні пройде загальний страйк

У Греції сьогодні пройде перший цього року загальний страйк.

Очікується, що припинять роботу аеропорти, закриється значна частина магазинів та інших підприємств сфери послуг, повідомляє радіо «Свобода».

Страйк організований кількома провідними профспілковими об`єднаннями країни і направлений проти урядових заходів жорсткої економії.

Посилення фінансової дисципліни - умова надання Греції схваленого минулого року Євросоюзом і МВФ пакета антикризової допомоги в розмірі 110 мільярдів євро.

У 2010 році в Греції відбулося кілька десятків страйків та інших масових акцій протесту.