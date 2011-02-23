Тігіпко: нова Конституція має розширити повноваження органів місцевого самоврядування

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко виступає за розширення повноважень і відповідальності органів місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Сильної України», коментуючи указ Президента України про створення Конституційної асамблеї для напрацювання нової редакції Конституції України, С.ТІГІПКО заявив: «Відповідальність – це той фундамент, на якому має бути побудована нова Конституція України. Усі питання функціонування та взаємовідносин гілок влади сформульовані у чинній Конституції настільки невизначено, що буквально кожен пункт стає джерелом конфліктів і звернень до суду. Усунути численні недоліки Основного Закону шляхом внесення поправок неможливо. Ми повинні привести його до відповідності з потребами громадян, країни і економіки».

На думку віце-прем`єр-міністра, в новій Конституції необхідно зафіксувати роль Президента і підпорядкованого йому уряду України як реального і дієвого центру реалізації реформ. «Крім того, Конституція повинна ліквідувати джерела політичної корупції - зокрема, партійні квоти на місця у виконавчій владі», - вважає С.ТІГІПКО.

Він також зазначив, що ухвалення Конституції має відкрити можливість для продовження адміністративної реформи, особливо на місцевому рівні. «Необхідно відновити виконкоми місцевих рад і розширити повноваження і відповідальність органів місцевого самоврядування», – заявив лідер «Сильної України».