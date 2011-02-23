Уряд прискорює процес дерегуляції бізнесу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ вжити заходів для пришвидшення розгляду у Верховній Раді України низки законопроектів щодо дерегуляції бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час засідання Кабінету міністрів.

«Розгляд законопроектів, нормативних актів у сфері дерегуляції треба істотно пришвидшити. У ВР вже півроку не приймаються 6 урядових законопроектів щодо дерегуляції», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, якомога швидше треба внести на розгляд парламенту законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб», який веде до спрощення легалізації філій іноземних юридичних осіб, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств», який ставить бар’єр рейдерам.

Крім того, М.АЗАРОВ вважає за необхідне якомога швидше розглянути парламентом законопроекти «Про внесення змін до закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності державних реєстраторів за порушення у сфері державної реєстрації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Крім того, М.АЗАРОВ вимагає від Секретаріату Кабміну завершити розгляд 4-х законопроектів. Зокрема, щодо скасування обов’язковості печаток для підприємців, щодо спрощення започаткування підприємництва, а також спрощення виходу з бізнесу, законопроект щодо ліквідації свідоцтва про державну реєстрацію. «Ці законопроекти мають бути розглянуті на найближчих засіданнях уряду», - наголосив М.АЗАРОВ.