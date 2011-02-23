Україна за 1-2 роки повинна увійти до першої сотні країн за простотою ведення бізнесу - прем'єр

Україна протягом 1-2 років повинна увійти до першої сотні країн за простотою умов ведення бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він відзначив, що, за даними Всесвітнього банку за 2009 рік, Україна у відповідному рейтингу займає 147 місце.

«Ми цілком обґрунтовано повинні поставити мету - піднятися в рейтингу, і за рік-два увійти до першої сотні країн з вільною ринковою економікою», - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив необхідність Кабінету міністрів і Верховної Ради активізувати роботу з ухвалення законів, що дозволяють спростити умови ведення бізнесу в країні.