Україна за 1-2 роки повинна увійти до першої сотні країн за простотою ведення бізнесу - прем'єр
12:33, 23 лютого 2011Різне
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Україна протягом 1-2 років повинна увійти до першої сотні країн за простотою умов ведення бізнесу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.
При цьому він відзначив, що, за даними Всесвітнього банку за 2009 рік, Україна у відповідному рейтингу займає 147 місце.
«Ми цілком обґрунтовано повинні поставити мету - піднятися в рейтингу, і за рік-два увійти до першої сотні країн з вільною ринковою економікою», - сказав М.Азаров.
При цьому він підкреслив необхідність Кабінету міністрів і Верховної Ради активізувати роботу з ухвалення законів, що дозволяють спростити умови ведення бізнесу в країні.
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