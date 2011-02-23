Ріелтори назвали найдешевші у світі острови

Експерти російського агентства нерухомості DOKI склали рейтинг найдоступніших островів, вартість яких не перевищує 100 тисяч доларів. Перший рядок зайняв острів Gatun у Панамі, який можна придбати за 30 тисяч доларів, передає Лента.ру.

Острів площею 0,3 гектара розташований у найбільшому прісноводому штучному озері Гатун. За день у ньому можна наловити від 50 до 100 окунів. На острові живуть мавпи, папуги, тукани і тапіри. Лише за 40 хвилин можна дістатися до найбільшого у світі порту Панама-Сіті.

На другому місці опинився острів McGibbon у Канаді, який пропонується приблизно за 35,3 тисячі доларів. Острів площею 2,53 гектара розташований на річці Сент-Джон біля міста Фредеріктон. Це чудове місце для активного відпочинку (каное і кайакінга) і полювання на качок. Єдиний мінус - через весняний паводок на острові не можна нічого будувати.

Замикає трійку лідерів острів Dolphin Bay у Панамі (40 тисяч доларів). Площа острова - 0,08 гектара. Він сполучений з островом Сан-Крістобаль смугою дерев магрів, за 15-20 хвилин човном можна дістатися до архіпелагу Бокас-дель-тор. На острові ростуть ананаси.

На четвертій і п`ятій позиціях розташувалися острови у Новій Шотландії (Канада). За 65,6 тисячі доларів можна придбати дві ділянки загальною площею майже 15 гектарів на острові Big Tusket. Острів Gunning (2,81 гектара) пропонується за 70,2 тисячі доларів. Шосте місце у рейтингу зайняла ділянка на острові Pigeon у Нікарагуа. Вартість нерухомості площею 2,92 гектара становить 69 тисяч доларів.

Сьомий рядок зайняв острів Barnard у Флориді. Придбання 2,1 гектара землі обійдеться у 75 тисяч доларів. На восьмій позиції опинився бразильський острів Ilha Caetano, який пропонується за 79,5 тисячі доларів. Площа нерухомості становить 6,48 гектара. Дев`яте місце зайняв острів El Peru у Нікарагуа. Придбання острова площею 0,6 гектара обійдеться у 90 тисяч доларів.

Замикає топ-10 ще один острів у Новій Шотландії. За острів Bumbo площею 1,1 гектара доведеться заплатити 100 тисяч доларів.