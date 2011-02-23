Франція ініціює санкції проти Лівії

Брюссель. Франція вважає за необхідне, щоб Європейський Союз запровадив швидкі і конкретні санкції проти всіх, винних у жорстокостях у Лівії.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

При цьому, французький Президент висловився за негайне припинення будь-якого економічного співробітництва з Тріполі.

Раніше про можливість введення санкцій проти Лівії заявляли представники Німеччини і Фінляндії.

Сьогодні Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН проведе зустріч з послами ЄС у Брюсселі, під час якої, зокрема, планує обговорити питання введення санкцій проти Лівії.

За попередніми даними, внаслідок масових акцій протесту і зіткнень маніфестантів з поліцією та армією, загинуло, як мінімум 300 осіб.