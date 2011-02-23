Україна може покинути демократичний табір – The Washington Post

Американське видання The Washington Post прогнозує, що Україна може покинути табір демократичних країн.

"До відома Єгипту і усіх, кого це хвилює: демократичні революції, навіть у разі їх успіху, слід відстоювати ще багато років після того, як тріумфуючі натовпи покинуть вулиці", - сказано у редакційній статті The Washington Post.

"Авторитарні сили можуть перегрупуватися і навіть скористатися демократичними інститутами для повернення до влади. Свободи можуть піддатися ерозії після відродження старих звичок. Можуть втрутитися підступні сусіди", - цитує видання сайт "ИноПресса".

Газета посилається на приклад України: "Доки увага Заходу прикута до повстань на Близькому Сході, європейська країна з 50-мільйонним населенням, що має стратегічне положення, може, крадькома, покинути демократичний табір". На думку видання, відступом України командує Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Україна прагне до економічних реформ, але вона пішла на великі поступки одному з лідерів Росії Володимиру ПУТІНУ. Уряд також перейшов в наступ на лідерів Помаранчевої революції", сказано у статті. "Журналісти говорять, що вільні ЗМІ піддаються натиску влади", - пише видання.

Адміністрація Президента США Барака ОБАМИ не ігнорує ці проблеми, та все ж США повинні діяти енергійно, вважає газета. "Один із способів - чіткий зв’язок подальшого прогресу економічних стосунків з Україною і поліпшення ситуації з правами людини. До цього ж слід закликати уряди країн ЄС", - рекомендує видання.