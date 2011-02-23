Україна й Азербайджан не будуть розривати дипломатичні відносини з Лівією

Україна і Азербайджан не мають наміру розривати дипломатичні відносини з Лівією у зв`язку з жорстоким придушенням акцій цивільного протесту, як це зроблено Перу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмаром МАМЕД‘ЯРОВИМ сьогодні у Києві.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що в Лівії перебувають близько 2,5 тисячі українських громадян, і для України дуже важливо забезпечити їх безпеку і можливість евакуації.

«Для цього потрібно взаємодіяти з тими, хто відповідає за стан справ у країні. Для нас це основний пріоритет. Думаю, що небагато громадян Перу зараз перебувають у Лівії», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Також, за його словами, проблемою є те, що більшість громадян України в Лівії - медичні працівники. Як сказав К.ГРИЩЕНКО, МЗС одержує інформацію про те, що протиборчі сторони в Лівії не зацікавлені в тому, щоб медики залишали країну.

«Для нас пріоритетом є життя і безпека наших медиків. Якби вони могли в умовах гарантованої безпеки працювати, ми б виходили з того, що це відповідає інтересам усіх. Але зараз таких умов немає», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

У свою чергу, Е.МАМЕД‘ЯРОВ зазначив, що, виходячи з міжнародної практики, він не вірить, що розрив дипломатичних відносин, який є крайнім заходом, може принести результат для стабілізації ситуації.

«Я прихильник того, що для стабілізації ситуації в цій країні необхідно більше дипломатичних зусиль, переговорів, створення більш чітких контактів з усіма сторонами, які знаходяться в Лівії по різних боках барикад», - сказав Е.МАМЕД‘ЯРОВ.