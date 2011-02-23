Анонс на 24 лютого

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація на ринку продовольства в Україні». У роботі візьмуть участь: заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський і аналітик консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

* Розширене засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин з підготовки до парламентських слухань на тему: «Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика її реалізації».

* Пряма лінія газети «Комсомольська правда» в Україні» за участю віце-прем`єра України Сергія Тігіпка. Питання: Чому уряд так поспішає провести пенсійну реформу? Як змусити роботодавця перестати виплачувати зарплату в конвертах? Які зміни чекає трудове законодавство? Як вивести Україну зі списку найбідніших країн Європи?

* Відбудеться брифінг секретаря Київради Олеся Довгого на тему: «Зміни до бюджету столиці як крок до посилення соціального захисту киян».

* Чергове пленарне засідання VII сесії Київської міської ради VI скликання.

* Відбудеться підписання Договору про співробітництво та координацію дій між Українським союзом промисловців і підприємців, Об`єднанням організацій роботодавців України та ДПС України. Учасники: голова ДПС України Віталій Захарченко і президент УСПП Анатолій Кінах. Заплановано підхід до преси голови ДПС України Віталія Захарченка та президента УСПП Анатолія Кінаха.

* Відбудеться з`їзд Федерації роботодавців Києва «Європейський підхід співпраці бізнесу і влади». Учасники: голова Ради Федерації роботодавців Києва Руслан Демчак; голова КМДА Олександр Попов; голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник; голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитро Фірташ та інші. Буде презентовано «Маніфест роботодавців України».

* Відбудеться експертний круглий стіл на тему: «Про доцільність і головні соціально-економічні ризики впровадження мита на імпорт нафтопродуктів в Україні». Учасники: народні депутати України Микола Катеринчук, Андрій Павловський, Михайло Волинець, Олександр Гудима, Тарас Стецьків, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр Данилюк, експерт із питань ПЕК Андрій Старостін, голова профспілки таксистів України Василь Попик, президент «Off-road Adventure Club »Дмитро Ковальов, експерт в галузі АПК Аркадій Корнацький, голова Асоціації вантажоперевізників м. Києва Руслан Капанадзе.

* Прес-конференція з приводу проведення в Україні другої щорічної конференції «Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні 2011». Організатор - Німецький державний банк розвитку KFW за фінансової підтримки Міністерства фінансів Німеччини в рамках програми Трансформ. Питання: Актуальна економічна ситуація в секторі малого і середнього бізнесу (МСБ); Підтримка МСБ з боку держави і банків; Фінансування МСБ після кризи і ін. Учасники: Ганс-Юрген Гаймзьот, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН; Міхаель Мершель, директор Департаменту розвитку фінансового сектору, німецький банк розвитку KFW; Хайко Яннерманн, директор KFW бюро в Україні та ін.

* Прес-конференція з нагоди презентації першого в Україні екологічного гуртожитку. Студенти Національного авіаційного університету обладнали один із гуртожитків з урахуванням «зелених» правил. Учасники: Ірина Матвєєва, заст.директора з навчально-виховної роботи Інституту екологічної безпеки НАУ, Ірина Оксенюк, голова Союзу студентських організацій НАУ, Сергій Размєтаєв, заст.голови Всеукраїнської екологічної ліги, Каша Сальцова, лідер музичного гурту «Крихітка».

* Відбудеться конференція «Собору громадянської згоди» на тему: «Річниця президентства Віктора Януковича: успіхи й очікування». Учасники: перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєв, міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д. Табачник, радник прем`єр-міністра України М. Азарова А. Толстоухов, народні депутати України: А . Голуб, В. Коновалюк, В. Лук `янов, М. Луцький, політологи, громадські діячі, експерти. Організатори: Російсько-Український Інформаційний Центр, Центр системного аналізу та прогнозування.

* У Сімферополі міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський та голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь Джарти урочисто відкриють перший об`єкт, на якому був реалізований проект по скороченню викидів парникових газів у рамках контракту з Японією щодо продажу вуглецевих одиниць (парникових квот).

* В Одесі відбудеться офіційна церемонія прийому найсучаснішого унікального буксира посиленого криголамного класу з морською протипожежної установкою «Евгений Яковцев». Організатор - ДП «МТП «Південний». Після офіційної церемонії відбудеться прес-конференція за участю голови Державної служби морського і річкового транспорту Сергія Крижанівського, заст.голови ОДА Людмили Варавви та начальника ДП «МТП «Южний» Олександр Лагоша.

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