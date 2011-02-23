Курс НБУ на 24.02.11

Офіційний курс НБУ на 24.02.11100 USD - 793.2700 (23 лютого - 793.7800)100 EUR - 1089.2390 (23 лютого - 1084.8591)10 RUR - 2.7087 (23 лютого - 2.7105)Облікові курси банківських металів на 24.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10 Золото-111156.96 (23 лютого-110692.62)961 XAG 10 Срібло-2640.80 (23 лютого-2610.74)962XPT10Платина-143105.91(23 лютого-144706.09)964XPD10Паладій-64572.18 (23 лютого-66439.39)

Офіційний курс НБУ на 24.02.11 100 USD - 793.2700 (23 лютого - 793.7800) 100 EUR - 1089.2390 (23 лютого - 1084.8591) 10 RUR - 2.7087 (23 лютого - 2.7105) Облікові курси банківських металів на 24.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10 Золото-111156.96 (23 лютого-110692.62) 961 XAG 10 Срібло-2640.80 (23 лютого-2610.74) 962XPT10Платина-143105.91(23 лютого-144706.09) 964XPD10Паладій-64572.18 (23 лютого-66439.39)

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