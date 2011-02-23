Головне на 23 лютого

Фінанси

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання Державного бюджету України за 2010 рік з доходами у сумі 240 млрд. 615,2 млн. грн, видатками – 303 млрд. 588,7 млн. грн., дефіцитом – 64 млрд. 265,5 млн. грн.

Відповідне розпорядження №131 від 14 лютого розміщене на сайті уряду.

Згідно з документом, за 2010 рік обсяг повернення кредитів становив 3 млрд. 427 млн. грн, надання кредитів – 4 млрд. 719 млн. грн.

Схвалений звіт має бути поданий до Верховної Ради, Рахункової палати і Президентові України.

В Україні інфляція за перші дві декади лютого становила близько 0,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він підкреслив, що такий показник інфляції є найменшим показником порівняно з минулими роками.

«Це найменший показник за всі роки нашого існування. Підкреслюю, найменший показник», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що на хліб і крупи за цей період ціни зросли на 0,3%.

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із відбору оцінювача 50% + 1 акція державного пакета акцій Акціонерної холдингової компанії (АХК) «Укрнафтопродукт».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 23 лютого ц.р.

Згідно з повідомленням, оцінка проводитиметься з метою подальшої приватизації цього пакета акцій.

Конкурс відбудеться 10 березня 2011 року.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ вжити заходів для пришвидшення розгляду у Верховній Раді України низки законопроектів щодо дерегуляції бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час засідання Кабінету міністрів.

«Розгляд законопроектів, нормативних актів у сфері дерегуляції треба істотно пришвидшити. У ВР вже півроку не приймаються 6 урядових законопроектів щодо дерегуляції», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, якомога швидше треба внести на розгляд парламенту законопроекти «Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб», який веде до спрощення легалізації філій іноземних юридичних осіб, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств», який ставить бар’єр рейдерам.

Крім того, М.АЗАРОВ вважає за необхідне якомога швидше розглянути парламентом законопроекти «Про внесення змін до закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності державних реєстраторів за порушення у сфері державної реєстрації», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Крім того, М.АЗАРОВ вимагає від Секретаріату Кабміну завершити розгляд 4-х законопроектів. Зокрема, щодо скасування обов’язковості печаток для підприємців, щодо спрощення започаткування підприємництва, а також спрощення виходу з бізнесу, законопроект щодо ліквідації свідоцтва про державну реєстрацію. «Ці законопроекти мають бути розглянуті на найближчих засіданнях уряду», - наголосив М.АЗАРОВ.

У Києві 19 лютого у власній квартирі (Шевченківський район) було знайдено вбитим заступника директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин, члена-кореспондента НАН України Валерія Новицького.

Про це УНІАН повідомив директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Юрій ПАХОМОВ.

"У нього знайшли 20 ножових поранень, тобто, над ним знущались перед тим, як вбити", - зазначив він.

У столичній міліції підтвердили факт вбивства В.Новицького, а також те, що він отримав близько 20 ножових поранень у груди. Крім того, з метою приховати факт злочину зловмисники підпалили квартиру вбитого. Втім, підрозділ пожежної охорони, який швидко прибув за викликом, загасив полум`я і виявив тіло вбитого.

У міліції також повідомили, що порушено кримінальну справу за фактом навмисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу України). Попередньою версією слідства є побутовий конфлікт.

Кабінет Міністрів України затвердив порядок виплат збільшених розмірів допомоги при народженні дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив на брифінгу віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, після набуття чинності цієї постанови в Україні почнуться виплати допомоги при народженні дітей відповідно до нового порядку.

За інформацією С. ТІГІПКА, з 1 січня об`єм виплат за народження першої дитини еквівалентний 22 прожитковим мінімумам, що на початок року становить 17,952 тис. грн. Об`єм разової виплати відразу після народження - 7,344 грн., розмір щомісячних виплат впродовж року - 884 грн.

Виплата при народженні другої дитини еквівалентна 45 прожитковим мінімумам, загальна сума - 36,72 тис. грн., разова виплата після народження - 7,344 тис. грн., щомісячно впродовж двох років виплачуватиметься 1,224 тис. грн.

При народженні третього і подальших дітей об`єм виплат буде еквівалентний 90 прожитковим мінімумам, або 73,44 тис. грн. на початок року. Разова виплата після народження складе 7,344 тис. грн., потім впродовж трьох років щомісячно виплачуватиметься 1,836 тис. грн.

Суд задовольнив апеляцію Національного банку України з приводу постанови №273.

Про це сказано в прес-релізі Асоціації українських банків (АУБ), переданому УНІАН.

"22 лютого 2011 року Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Національного банку України і скасував постанову Окружного адміністративного суду Києва від 7 грудня 2010 року, залишивши в силі постанову №273 Національного банку України" - йдеться у прес-релізі.

У повідомленні вказують, що, за словами учасників процесу, засідання суду пройшло з порушеннями чинного законодавства.

Президент АУБ Олександр СУГОНЯКО упевнений, що у рамках нещодавно прийнятих норм у банківському законодавстві постанова НБУ №273 повинна бути змінена, але для цього потрібен час. За його словами, проблематичним для банків залишається п.6 постанови, яким НБУ забороняє банкам з меншим розміром регулятивного капіталу залучати додаткові вклади (депозити) від фізичних осіб.

"Після отримання повного тексту рішення Київського апеляційного адміністративного суду і вивчивши усі аспекти справи, Асоціація українських банків і банки визначатимуться щодо оскарження його у вищій інстанції", - сказано у повідомленні.

Сільське господарство

Андрій КЛЮЄВ 2-3 березня в Брюсселі проведе переговори з профільними єврокомісарами з питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив журналістам, що про це Микола АЗАРОВ сказав сьогодні під час зустрічі з депутатом Європарламенту Мареком СІВЕЦОМ.

В.ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що М.АЗАРОВ дав першому віце-прем`єру відповідні доручення з тим, аби він доніс позицію України щодо зони вільної торгівлі, яку планується встановити між ЄС і Україною.

«Йому (А.КЛЮЄВУ – УНІАН) доручено довести позицію України в переговорах з підготовки угоди про зону вільної торгівлі», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Разом з цим, як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі з М.СІВЕЦОМ М.АЗАРОВ вкотре раз підкреслив, що Україну категорично не влаштовує дуже малий обсяг квот, запропонованих Євросоюзом для експорту української аграрної продукції, а також досі не узгоджено питання про транспортні перевезення. М.АЗАРОВ зазначив, що ці питання для України набагато серйозніші і принциповіші, ніж заборона на використання географічних назв.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл 14 учасникам ринку соняшникової олії на узгоджені дії, спрямовані на забезпечення рівноваги на ринку та зниження вартості продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО.

За його словами, комітет надав дозвіл учасникам ринку підписати договір про узгоджену конкурентну політику з недопущення зростання цін на соняшникову олію з 3 лютого 2011 року. Дозвіл наданий терміном на 3 місяці з метою стабілізації ситуації щодо задоволення існуючого попиту на цей вид продукції.

За інформацією АМК, починаючи з цього тижня, основні виробники і експортери масла, зокрема ДП з іноземними інвестиціями «Сантрейд», ТОВ «Кернел-Трейд», ЗАТ «Пологовський олійно-екстракційний завод», ТОВ «Віол-Агро», ЗАТ «Креатив», ТОВ «Одеський олійно-екстракційний завод», будуть реалізувати продукцію за середньою відпускною для опту ціною 12 грн. 15 коп. за 1 літр. Йдеться про такі торгові марки, як «Олейна», «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Розумниця», «Славія».

Таким чином, за словами Ю.КРАВЧЕНКА, після цього рішення АМК, якщо роздрібні мережі збережуть рівень торгової надбавки 10%, то ціна на олію для споживачів складе до 13 грн. 37 коп. за 1 літр. При цьому, якщо торгові мережі прислухаються до рекомендацій АМК і знизять рівень торгової надбавки до 5%, то це дасть змогу знизити ціну до 13 грн./л.

Як повідомив Ю.КРАВЧЕНКО, враховуючи логістику ринку, олія за такими цінами має з`явитися в роздрібній мережі не пізніше, ніж через 7 днів.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Про це сказано на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 лютого.

Законом передбачено виключити зі статті 3 "Державне регулювання реалізації цукру" положення про те, що в межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються гуртовою торгівлею цукром, уповноваженим Кабінетом міністрів України органом видаються спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних об`ємів.

Крім того, з цієї статті вилучають норма про те, що гуртова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб`єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення гуртової торгівлі цукром не обмежується.

Також із статті 3 вилучають положення про те, що суб`єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право отримувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення гуртової торгівлі цукром.

(УНІАН)