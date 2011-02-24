Україна опрацьовує варіанти подальшої евакуації співвітчизників з Лівії - Клюєв

Україна опрацьовує всі можливі варіанти подальшої евакуації наших співвітчизників з Лівії.

Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, який є головою робочої групи з вирішення питання щодо забезпечення безпеки громадян України на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, за словами першого віце-прем’єра, в даний час Міністерство закордонних справ України опрацьовує всі можливі варіанти подальшої евакуації наших співвітчизників з Лівії як засобами українських органів влади, так і за сприяння наших закордонних партнерів.

Опрацьовується можливість направлення до Лівії поромів або інших плавзасобів з України, поінформував він.

А.КЛЮЄВ також зазначив, що досягнута домовленість щодо евакуації наших громадян грецькими, турецькими та російськими поромами, які цього тижня будуть прибувати у лівійські порти.

Крім того, він нагадав, що сьогодні вночі у столичному аеропорту “Бориспіль” приземлився український літак, на якому з Лівії евакуйовано 138 осіб.

За його словами, серед прибулих 100 громадян України, 11 - Польщі, 10 - Азербайджану, 5 - Росії, 4 - Чехії, 4 - Казахстану, 2 - Словаччини, 1 - Угорщини, 1 - Румунії.

Також вчора був евакуйований 21 громадянин України літаком російського МНС.

«В умовах непростої обстановки представники України максимально співпрацюють з представниками інших країн для забезпечення безпеки наших громадян - на місці працюють співробітники Кабінету міністрів і ключових міністерств», - зазначив перший віце-прем`єр-міністр.