ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ «Діло» публікує матеріал «У 2011 році Україна повернула кредиторам 7,3 млрд. грн.», В якому пише - в січні-лютому цього року на погашення та обслуговування державного боргу було витрачено 7,3 млрд. грн. П`ята частина цих коштів пішла на процентні виплати...

http://delo.ua/finance/v-2011-godu-ukraina-vernula-kr-152790/

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Також «Діло» подає матеріал «Лівія завадила Ощадбанку продати єврооблігації», в якому пише - Ощадбанк України вирішив почекати з випуском дебютних п`ятирічних євробондів. Причина - зростання волатильності на міжнародних боргових ринках через політичну напруженість у Лівії...

http://delo.ua/finance/livija-pomeshala-oschadbanku-proda-152781/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Банкам створили проблему виживання» пише - Асоціації українських банків (АУБ) не вдалося відстояти право дрібних банків уникнути обов`язкової докапіталізації. До кінця року майже 70-ти банкам доведеться збільшити регулятивний капітал до 120 млн. грн. Банкіри говорять, що більшість дрібних кредитних установ вже знаходяться в процесі нарощування статутного фонду або вирішують проблему "схемним шляхом". У критичній ситуації можуть опинитися близько 10 банків, яких НБУ своєю постановою підштовхує до швидкого продажу...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590723

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«Комерсант-Україна» у публікації «Митники йдуть в обхід» пише - депутати Партії регіонів і Компартії запропонували змінити Митний кодекс з метою значного розширення повноважень Держмитниці. Запропоновано надати митникам право перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, визначення графіку перевірок та переліку документів, необхідних для підтвердження митної вартості товарів. Втім, прийняти законопроект буде непросто, оскільки у нього вже з`явилися супротивники в парламентській коаліції...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590713

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Nemiroff зупиняє продаж» пише - горілчана компанія Nemiroff поки що не продається. Вчора власники 75% акцій компанії заявили, що 21 лютого на зборах директорів управляючої структури холдингу було вирішено вийти з процесу продажу мінімум на два-три роки. На цьому ж засіданні ухвалено рішення поміняти оперативний менеджмент. Президенту Nemiroff Олександру Глусю було запропоновано відійти від оперативного управління та передати її менеджеру, який не є акціонером...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1590721

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«Экономические известия» в публікації «Фіскали запрацюють по-новому» пишуть - у першому півріччі в податкове законодавство будуть внесені суттєві правки. У першу чергу зміни торкнуться процедури адміністрування податків і спрощеної системи оподаткування. Але до моменту внесення змін варто очікувати різних спірних трактувань податківцями норм нинішнього Податкового кодексу...

http://finance.eizvestia.com/full/fiskaly-zarabotayut-po-novomu

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«Экономические известия» в публікації «Лівійське відлуння» пишуть - падіння режиму Каддафі загрожує України скороченням присутності на ринках цієї країни. Повернути позиції, втрачені в мирній Лівії, буде ще складніше...

http://state.eizvestia.com/full/livijskoe-eho

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Також «Экономические известия» в публікації «Литва цікавиться Херсоном» пишуть - Литва зацікавлена в продовженні маршруту контейнерного потягу «Вікінг» за рахунок Херсонського порту. Це розширить участь України в даному міжнародному проекті і може закріпити за Херсоном статус нового контейнерного вузла...

http://markets.eizvestia.com/full/litva-interesuetsya-hersonom

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«Газета по-київськи» в публікації «Центр спотворюють висотками, напівмертві промзони - без уваги» пише - поки забудовники спотворюють центр Києва, гігантські території напівмертвих промзон залишаються майже без уваги і завалені металобрухтом...

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/24/005150.html

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«Сьогодні» в публікації «У Криму в кілька разів подешевшало житло» пише - крім обвалу цін, за минулий рік в АРК істотно скоротилася кількість агентств з продажу житла...

http://www.segodnya.ua/news/14225934.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Війна» за депозитарій - держава або почує, або переможе ... » пише - Кабмін вирішив створити центральний депозитарій та базі Нацдепозитарію і депозитарію НБУ, обійшовши Всеукраїнський депозитарій цінних паперів. На захист ВДЦП стали учасники ринку, Світовий банк та низка міжнародних фінустанов. Ціна питання - хто отримає доступ до обліку прав власності та інформації про договори з цінних паперів...

http://economics.unian.net/rus/detail/79047

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Зачинено на спецрейс» пише - у зв`язку з ремонтом в московському аеропорту «Внуково» перші особи держави - президент і прем`єр - 2,5 місяці будуть літати з «Шереметьєво», що загрожує затримками для пасажирів і зниженням доходів для авіакомпаній...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255560/zakryto_na_specrejs

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Також «Ведомости» у публікації «Плата за лихо» пишуть - в Росії власники будівель будуть нести обов`язкову матеріальну відповідальність перед постраждалими: держава врахувала уроки «Кульгавого коня» і «Трансвааль-парку»...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255561/plata_za_bedu

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Видання «Известия» у публікації «Всі оператори будуть покарані» пише - на 38 мільйонів рублів оштрафувала Федеральна антимонопольна служба РФ операторів "Вимпелком", МТС і "Мегафон" за високі тарифи на роумінг в Росії і на території СНД. Це не та сума, яка змусить компанії задуматися, попереджають експерти...

http://www.izvestia.ru/economic/article3152061/

(УНІАН)