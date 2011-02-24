Кабмін створив робочу групу для захисту українців у Північній Африці та на Близькому Сході

Кабінет Міністрів України утворив робочу групу з оперативного вирішення питань, пов’язаних із захистом інтересів громадян України, які перебувають на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

Відповідне розпорядження від 21 лютого № 140 розміщено на Урядовому порталі.

Робочу групу утворено у зв’язку із загостренням загальної безпекової ситуації у державах Північної Африки і Близького Сходу та з метою координації дій центральних органів виконавчої влади із здійснення у 2011 році заходів щодо забезпечення захисту інтересів громадян України, які на даний час перебувають на території зазначених держав. Очолив робочу групу перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Згідно з документом, голові робочої групи доручено затвердити її персональний склад та у разі потреби вносити до нього зміни, залучати до діяльності робочої групи в установленому порядку працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та забезпечити отримання у разі потреби від державних органів, підприємств установ та організацій документів і матеріалів, необхідних для діяльності робочої групи.

Крім того, робочій групі необхідно інформувати щотижня до 1 квітня 2011 року Кабінет міністрів України про результати її діяльності.

До складу робочої групи увійшли міністр закордонних справ (перший заступник голови робочої групи), міністр надзвичайних ситуацій (заступник голови робочої групи), перший заступник міністра внутрішніх справ, перший заступник міністра інфраструктури, перший заступник міністра культури, перший заступник міністра оборони, перший заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби, перший заступник голови Держмитслужби, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки, директор Департаменту зовнішньоекономічних зв’язків та двосторонніх комісій Секретаріату Кабінету міністрів України

Також цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 83 “Про утворення оперативного штабу з вирішення питань, пов’язаних із перебуванням громадян України на території Арабської Республіки Єгипет”.