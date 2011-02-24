Расмуссен: внутрішньополітична ситуація в Україні не позначилася на співробітництві з НАТО

Внутрішньополітична ситуація в Україні не позначилася на співробітництві країни з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Співпраця між НАТО і Україною не постраждала через внутрішньополітичні питання», - сказав він.

Водночас Генсек НАТО зазначив, що невід’ємною частиною партнерства між Україною і Північноатлантичним альянсом є подальший діалог та обговорення питань, що стосуються демократії, прав людини, верховенства права і всіх тих цінностей, які обстоює НАТО.

«Ми заохочуємо всіх наших партнерів відповідати цим принципам», - додав А. Фог РАСМУССЕН.