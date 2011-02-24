НАТО не планує втручатися в ситуацію в Лівії - Расмуссен

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявляє, що Північноатлантичний альянс, як організація, не має планів втручатися у ситуацію в Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генсек НАТО сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні в Києві.

"Передусім, я не вважаю, що ситуація, яка зараз має місце в Лівії, несе безпосередню загрозу для НАТО або для окремих країн Альянсу" - зазначив А.РАСМУССЕН.

У той же час, підкреслив він, такі безлади, звичайно, можуть спровокувати хвилі міграції біженців.

"Але НАТО, як організація, не планує втручатися у ситуацію в Лівії. До того ж, ми не отримували ніяких прохань або запитів щодо цього" - заявив Генсек Альянсу.

У будь-якому випадку, за його словами, усі дії з врегулювання таких кризових ситуацій повинні грунтуватися на відповідному мандаті ООН.