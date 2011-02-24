Головне на 24 лютого

Фінанси

Європейський Союз і Україна продовжують обговорювати умови надання бюджетної підтримки, тоді як решта програм допомоги працює нормально.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Наташа БЮТЛЕР.

«Україна – один із найзначніших одержувачів європейської допомоги в регіоні. Європейська технічна і фінансова допомога продовжує реалізовуватися нормально», - зазначила вона.

Разом з тим, за словами представника Єврокомісії, щодо надання бюджетної підтримки, то для цього необхідне виконання низки умов, серед них і умови, що стосуються управління державними фінансами.

“Реалізація цих умов (і зокрема, стан закону про державні закупівлі) зараз оцінюється і є предметом активного діалогу між Комісією і урядом», - сказала Н.БЮТЛЕР.

«Таким чином, бюджетна підтримка державному бюджету України є предметом дискусій між Комісією і Україною. Це – нормальна процедура, оскільки надання бюджетної підтримки часто переглядається залежно від стану відповідних умов», - зазначила представник Єврокомісії.

Вона також сказала, що як тільки умови буде виконано, Комісія планує надати Україні бюджетну підтримку в 100 млн. євро.

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що Верховна Рада в березні ухвалить закон про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прямої телефонної лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

«Сподіваюся, що буде ухвалено (закон – УНІАН) у березні», - сказав С.ТІГІПКО.

Він додав, що точніше сказати не може, оскільки доля законопроекту залежить від депутатів ВР, і вони прийматимуть рішення.

Відповідаючи на питання, С.ТІГІПКО висловив думку, що депутати підтримають положення пенсійної реформи про обмеження максимального розміру пенсії.

«За настроями депутатів обмеження на пенсії пройдуть», - сказав С.ТІГІПКО.

Що стосується вже призначених пенсій і тих, хто одержує їх в максимальному розмірі, то міністр соцполітики вважає, що це положення залишиться в силі, і діючі пенсії зменшено не буде.

Він нагадав, що раніше Конституційний Суд вже двічі ухвалював рішення з подібних питань, визнаючи незаконним зниження розміру діючих пенсій.

Також, відповідаючи на питання журналістів, С.ТІГІПКО відзначив, що серед тих, хто сьогодні одержує пенсії в максимальному розмірі, велика частина це політики, які працювали у Верховній Раді, а також колишні державні службовці, які працювали на високих посадах в органах державної влади.

На питання, чи є надія, що уряд відмовиться від ідеї підвищувати пенсійний вік для жінок, С.ТІГІПКО сказав: «Я думаю, що таких надій немає. Ми повинні підвищувати пенсійний вік».

Він додав, що, уважно вивчивши досвід пенсійних реформ в інших країнах, дійшов висновку, що альтернативи цьому процесу немає.

Обсяг відшкодування податку на додану вартість за підсумками лютого складе близько 2,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Він зазначив, що сума відшкодування ПДВ за підсумками січня 2011 року склала 2,7 млрд. грн., при тому, що в січні 2010 року - 0,7 млрд. грн.

В. ЗАХАРЧЕНКО повідомив, що вже сьогодні фактично почалося автоматичне відшкодування ПДВ тим платникам податків, які відповідають встановленим критеріям. Список таких компаній планують розмістити на сайті ДПСУ уже найближчим часом.

ЗАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (Донецьк) у 2010 році збільшило чистий прибуток у 5,07 разу, або на 2,983 млрд. грн., порівняно з попереднім роком - до 3,716 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, цей показник не є консолідованим прибутком Групи СКМ, оскільки не враховує фінансових результатів підприємств Групи.

Збільшення показника прибутковості в компанії пояснюють структурними перетвореннями, які СКМ провела у 2010 році. Зокрема, минулого року був завершений черговий етап реструктуризації бізнесу Групи СКМ, у рамках якого акції ряду підприємств (передусім - гірничорудних) були передані з балансу СКМ галузевим холдинговим компаніям Групи. Передача акцій проводилася тільки в межах Групи СКМ за поточною ринковою вартістю на момент проведення, відповідно до котирувань ВАТ "Українська біржа", зазначили в прес-службі компанії.

Питання розподілу прибутку компанії за підсумками 2010 року включене до порядку денного загальних зборів акціонерів ЗАТ, яке відбудеться 14 квітня в Донецьку.

Верховна Рада України планує на поточній сесії ухвалити ряд законодавчих актів щодо регулювання фінансово-банківської системи, покращання інвестиційного клімату і умов підприємницької діяльності та протидії корупції.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з віце-президентом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Яном ФІШЕРОМ, підкресливши, що реформування вітчизняного законодавства відбувається у відповідності до світових стандартів.

В.ЛИТВИН, зокрема, висловив сподівання, що наступного пленарного тижня парламент прийме в цілому антикорупційний закон.

Голова Верховної Ради високо оцінив рівень співпраці України з ЄБРР, зазначивши, що партнерство є надзвичайно плідним. Парламент, сказав В.ЛИТВИН, «уважно прислуховується до рекомендацій Банку та намагається врахувати їх у законодавчій роботі».

Керівник парламенту висловив сподівання, що нині є всі підстави для формування і реалізації нової середньострокової Стратегії ЄБРР в Україні, що дасть змогу зробити співробітництво ефективнішим.

У свою чергу, віце-президент ЄБРР запевнив, що Банк, який є одним із найефективніших інституційних інвесторів для України, готовий продовжувати співпрацю. Співробітництво, за його словами, здійснюється у багатьох напрямках, серед яких - енергетика та енергозбереження, транспортна інфраструктура, розвиток малих та середніх підприємств та проекти, спрямовані на розвиток місцевого самоврядування.

Я.ФІШЕР наголосив, що серед важливих чинників, які сприятимуть активному залученню ЄБРР до реалізації проектів в Україні, є сприятливий інвестиційний клімат, прозоре економічне та фінансово-банківське законодавство. У цьому контексті він високо оцінив наміри Верховної Ради ухвалити закони, спрямовані на запобігання корупції та реформування економічного і банківського секторів.

Разом з тим, віце-президент ЄБРР зазначив, що Банк розробив для України значну кількість нових проектів в муніципальній сфері, проте деякі норми нової редакції Бюджетного кодексу не дозволяють органам місцевого самоврядування брати позики під свої гарантії. Голова Верховної Ради сказав, що доручить профільному парламентському комітету вивчити це питання і внести відповідні пропозиції, а також проведе консультації з урядом. «Далеко не завжди органи місцевої влади розуміють відповідальність за те, що позики мають бути ефективно використані, та що їх необхідно повертати», - зауважив він.

В.ЛИТВИН і Я.ФІШЕР висловили переконання, що взаємоприйнятне рішення буде знайдено.

Голова Верховної Ради також сказав, що Україна й надалі зацікавлена у фінансовій підтримці Банком інвестиційних проектів, зокрема, пов’язаних з підготовкою до проведення в Україні фінальної частини Євро-2012.

В.ЛИТВИН зазначив, що Україна високо цінує діяльність Банку як розпорядника Чорнобильського фонду «Укриття», і звернувся до віце-президента ЄБРР з проханням сприяти у виділенні коштів для завершення будівництва нового «саркофагу».

Я.ФІШЕР висловив сподівання, що після відповідної підготовчої роботи, яка нині триває у Банку, керівництво ЄБРР виступить з пропозицією щодо надання необхідних коштів.

Енергетика

У Києві підписали Угоду про вклад між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку про участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і віце-президентом ЄБРР Ян ФІШЕР.

Перед підписанням документу А.КЛЮЄВ високо оцінив рівень співпраці між Україною і ЄБРР і висловив надію на її успішне продовження.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства є одним з пріоритетів співпраці у 2011 році.

"Цього року ми хочемо зосередити зусилля на двох ключових напрямках. Це забезпечить участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля та підготовку нових інфраструктурних проектів у державному секторі економіки", - сказав А.КЛЮЄВ.

Національна комісія регулювання електроенергетики зобов`язала енергопостачальні компанії роз`яснити населенню порядок розрахунку вартості спожитої електроенергії у зв`язку із введенням з 1 лютого дворівневого тарифу для побутових абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер.

Рішення ухвалено у зв`язку з численними зверненнями побутових споживачів з проханням роз`яснити порядок обчислення вартості спожитої електроенергії.

Регулятор зобов`язав обленерго роз`яснити населенню застосування нових тарифів і навести приклади розрахунку вартості електроенергії для різних категорій побутових споживачів.

Крім того, комісія зобов`язала всі обленерго в двотижневий термін надати копії бланків платіжок за електроенергію, які виставлятимуться для оплати після 1 лютого. За інформацією комісії, низка обленерго ще не привели свої бланки у відповідність з новим порядком розрахунку тарифів.

Голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО під час сьогоднішнього засідання нагадав, що роз`яснення порядку оплати електроенергії міститься на сайті комісії.

Події на Близькому Сході

Індекс "Української біржі" на 17:00 знизився на 4,54% - до 2702,55 пункту, індекс ПФТС знизився на 3,62% -до 1 079,76 пунктів, повідомляють офіційні сайти бірж.

За словами начальника аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олени ЄВДОЧЕНКО, падіння світових фондових майданчиків на тлі збільшеної ймовірності громадянської війни в Лівії спровокувало зниження і на вітчизняному ринку акцій.

Як зазначила О.ЄВДОЧЕНКО, інвестори налякані виникненням чергової нафтової кризи і тому є приклади. У зв`язку з цим, аналітик нагадала, що у 1973 році, коли почалася війна між Ізраїлем і його арабськими сусідами, країни ОПЕК ввели ембарго на постачання нафти в країни, що підтримали Ізраїль. Впродовж кількох днів ціни виросли з 3 до 11 дол./барр. При цьому світова економіка до 1975 року скотилася в рецесію з високою інфляцією і безробіттям. Після цього світова економіка пережила ще декілька нафтових криз.

"Тому, поки не нормалізується ситуація на Близькому Сході і не стабілізуються ціни на нафту, навряд чи ми побачимо активні покупки ризикових активів", - зазначила О.ЄВДОЧЕНКО.

Кабінет Міністрів України утворив робочу групу з оперативного вирішення питань, пов’язаних із захистом інтересів громадян України, які перебувають на території держав Північної Африки і Близького Сходу.

Відповідне розпорядження від 21 лютого № 140 розміщено на Урядовому порталі.

Робочу групу утворено у зв’язку із загостренням загальної безпекової ситуації у державах Північної Африки і Близького Сходу та з метою координації дій центральних органів виконавчої влади із здійснення у 2011 році заходів щодо забезпечення захисту інтересів громадян України, які на даний час перебувають на території зазначених держав. Очолив робочу групу перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ.

Згідно з документом, голові робочої групи доручено затвердити її персональний склад та у разі потреби вносити до нього зміни, залучати до діяльності робочої групи в установленому порядку працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та забезпечити отримання у разі потреби від державних органів, підприємств установ та організацій документів і матеріалів, необхідних для діяльності робочої групи.

Крім того, робочій групі необхідно інформувати щотижня до 1 квітня 2011 року Кабінет міністрів України про результати її діяльності.

До складу робочої групи увійшли міністр закордонних справ (перший заступник голови робочої групи), міністр надзвичайних ситуацій (заступник голови робочої групи), перший заступник міністра внутрішніх справ, перший заступник міністра інфраструктури, перший заступник міністра культури, перший заступник міністра оборони, перший заступник голови Адміністрації Держприкордонслужби, перший заступник голови Держмитслужби, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки, директор Департаменту зовнішньоекономічних зв’язків та двосторонніх комісій Секретаріату Кабінету міністрів України

Також цим розпорядженням визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 83 “Про утворення оперативного штабу з вирішення питань, пов’язаних із перебуванням громадян України на території Арабської Республіки Єгипет”.

Літак Міністерства оборони Іл-76 з евакуйованими з Лівії громадянами України прибув до аеропорту "Бориспіль".

Як передають «Подробиці», за уточненими даними, на борту літака, що вилетів з аеропорту міста Тріполі (Лівія), перебували 163 пасажири, серед яких 138 громадян України і 5 громадян Росії.

Як повідомляв раніше речник МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ, на борту серед пасажирів 38 дітей і 47 жінок. Крім того, на літаку перебували 2 громадяни Словаччини, 11 – Польщі, 1 - Румунії, 4 – Казахстану, 1 – Угорщини, 4 - Чехії, 10 – Азербайджану.

Спочатку літак мав вилетіти з Тріполі 23 лютого у проміжку між 13.00 і 14.00, а прибути до Києва близько 17.00, проте рейс з лівійської столиці відкладався кілька разів. Як повідомили в МЗС, наші співгромадяни не могли дістатися аеропорту, тому лайнер чекав на них.

За даними на 21 лютого, близько 170 громадян України, які живуть в Лівії, заявили про бажання виїхати з країни. За неофіційними даними, в Лівії може перебувати від 2,5 до 3 тис. українців.

Ще 23 українці раніше були доставлені до Москви з Лівії на двох літаках Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

На 25 та 26 лютого заплановані рейси за маршрутом Тріполі-Київ для евакуації громадян України з Лівії.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

МЗС просить всіх бажаючих звертатися до Посольства України в Лівії за телефонами +21 82 13 60 86 65 або +21 82 13 60 86 64.

(УНІАН)