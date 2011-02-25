Курс НБУ на 25.02.11

Офіційний курс НБУ на 25.02.11100 USD - 793.1700 (24 лютого - 793.2700)100 EUR - 1092.4330 (24 лютого - 1089.2390)10 RUR - 2.7200 (24 лютого - 2.7087)Облікові курси банківських металів на 25.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-112193.90 (24 лютого-111156.96)961 XAG 10 Срібло-2639.67 (24 лютого-2640.80)962XPT10Платина-140549.72(24 лютого-143105.91)964XPD10Паладій-60836.14 (24 лютого-64572.18)

Офіційний курс НБУ на 25.02.11 100 USD - 793.1700 (24 лютого - 793.2700) 100 EUR - 1092.4330 (24 лютого - 1089.2390) 10 RUR - 2.7200 (24 лютого - 2.7087) Облікові курси банківських металів на 25.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-112193.90 (24 лютого-111156.96) 961 XAG 10 Срібло-2639.67 (24 лютого-2640.80) 962XPT10Платина-140549.72(24 лютого-143105.91) 964XPD10Паладій-60836.14 (24 лютого-64572.18)

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