Анонс на 25 лютого

* Прес-конференція, присвячена IV Всеукраїнському молочному конгресу: "Руйнуючи стереотипи, разом досягаємо світових результатів". Відкриття конгресу. Провідні вітчизняні та зарубіжні експерти галузі розкажуть про новітні досягнення світової науки і практики. Учасники: В. Ладика, заступник міністра агрополітики України, В. Чагаровський, голова Союзу молочних підприємств України, А. Даниленко, голова Правління Національної спілки виробників молока Росії, П. Вайнан, директор компанії Альта Генетікс, Е. Оруджов, провідний консультант в галузі молочного скотарства та ін.

* Відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України. Заплановано обговорення питань, що стосуються підведення підсумків роботи господарських судів за 2010 рік та завдань на 2011 рік, затвердження нового регламенту пленуму, а також питання діяльності науково-консультативної ради суду, видання "Вісника господарського судочинства" й ін. По закінченні - брифінг голови ВГС Україна Віктор Татькова.

* Відбудеться презентація облігацій серії E, F на суму 100 млн. грн., що випускаються ПАТ «Концерн Хлібпром». Організатори - ПАТ «Концерн Хлібпром» та ІК Concorde Capital. Учасники: Василь Даниляк, член Наглядової ради ВАТ «Концерн Хлібпром», віце-президент Універсальної Інвестиційної Групи; Вадим Вишневський, голова Наглядової ради ВАТ «Концерн Хлібпром»; Роман Хрущ, генеральний директор ВАТ «Концерн Хлібпром»; Олег Черняховський, фінансовий директор ПАТ «Концерн Хлібпром»; Ігор Мазепа, генеральний директор ІК Concorde Capital.

* Круглий стіл, присвячений обговоренню перспектив розвитку ринку альтернативної енергетики в Україні, зокрема, будуть обговорюватися пропозиції кращих експертів галузі щодо вдосконалення національного законодавства та Проект Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо поновлюваних джерел енергії». Прес-конференція за підсумками.

* Збори акціонерів "Укрнафти". Прес-конференція за підсумками.

* У рамках «e3-форуму. екологія. енергія. ефективність» відбудеться конференція на тему: «Енергоефективність багатоквартирних будинків». У конференції візьмуть участь представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, громадських організації, ОСББ, сервісних компаній.

* Прес-конференція на тему: «Подорожчання води з 1 березня: чого далі чекати киянам?». У роботі візьме участь начальник Головного управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський.

* Розпочне свою роботу роботу 7-а спеціалізована виставка "Велобайк 2011", яка є одним з найважливіших подій для велоіндустрії Україні. У роботі візьмуть участь понад 50 компаній - провідних виробників і дистриб`юторів велосипедної техніки, запчастин, спеціальної екіпіровки і велоаксесуарів з України, Німеччини, Росії, Голландії, Італії, Індії та Китаю. Виставка буде працювати до 27 лютого.

* Розпочне роботу урядова телефонна лінія за участі міністра культури України Михайла Кулиняка на тему: «Передача Національного заповідника «Софія Київська» у сферу управління Міністерства культури України». Брифінг для ЗМІ.

* Круглий стіл на тему: «Проблемні питання впровадження Податкового кодексу України». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової й регуляторної політики та підприємництва.

* На сайті «Главред» відбудеться чат із заступником голови Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВРУ, членом Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації, народним депутатом України від Партії регіонів Василем Кисельовим.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98