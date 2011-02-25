На сайт УНІАН надійшло більше 7 тис. запитань до Януковича

11:01, 25 лютого 2011
Різне
0

На сайт УНІАН www.unian.net вже надійшло більше 7 тис. запитань до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від користувачів мережі Інтернет.

Про це на прес-конференції розповів головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

Він нагадав, що 25 лютого В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у телепроекті "Розмова з країною", під час якого впродовж 3 годин відповідатиме на запитання громадян, які надійдуть телефоном, через мережу Інтернет та під час прямих включень з регіонів. УНІАН буде одним з комунікаційних майданчиків під час цієї розмови, і сайт збирає запитання до Президента, які надходять через Інтернет.

О.ХАРЧЕНКО розповів, що УНІАН вже отримав більше 7 тис. запитань і якщо врахувати, що акція триває вже 10 діб, то в середньому щохвилини надходить одне запитання. Редакція сайту визначила більше 20 категорій, згідно з якими люди можуть поставити свої запитання.

За словами головного редактора, якщо розглянути географічний критерій, то з Києва отримано близько 11% запитань, з Донецької області – близько 9% і з Київської – також близько 9% запитань. Далі географія є більш-менш рівномірною і кількість запитань в цілому залежить від кількості населення кожної області і кількості користувачів Інтернетом у ній.

За тематикою запитань приблизно 6% з них займає політика, 9% – економіка, 1,5% – міжнародне життя і далі йдуть інші сфери. “Людей цікавить все, надзвичайно різні сфери”, – сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він пояснив, що надалі усі запитання будуть передані до Адміністрації Президента, і люди отримають відповіді не лише на ті запитання, які безпосередньо прозвучать в ефірі, а на абсолютно всі, що були поставлені.

Характеризуючи самі запитання, О.ХАРЧЕНКО зазначив, що найактуальнішим було запитання “Як вижити?” з різними варіантами продовження “... на пенсію 800 гривень”, “... на зарплату 1000 гривень” тощо. Керівник УНІАН зауважив, що ключові слова тут не “як жити”, а саме “як вижити”. “На наш погляд, це показує, у якій точці перебуває наше суспільство”, - сказав він.

Що стосується політичної площини, спроб аналізу змін настроїв людей за останній рік, то найпопулярнішим стало запитання ”Де покращення життя вже сьогодні?”. “Воно могло бути сформульовано по-різному: від агресивної форми до іронічної, але це запитання найпопулярніше”, – сказав О.ХАРЧЕНКО. Інші популярні теми – корупція, різке майнове розшарування, депутатська недоторканність, високі податки, ошукані вкладники банків, будівельні та інші афери. Окремо головний редактор визначив такі несподівані теми, як використання кетаміну у ветеринарії, доля Сандея АДЕЛАДЖИ. “Ми не знаємо, це цікавить лише його прихильників чи ширше коло людей”, – додав він.

О.ХАРЧЕНКО підсумував, що загалом масив запитань чітко показує картину, яке суспільство сьогодні ми маємо. “Це суспільство людей безліч разів обманутих, зґвалтованих, цинічно “кинутих”, але при цьому вони є наївними, романтичними і патерналістськи налаштованими”, - сказав він. За його словами, “приблизно 90% складають запитання не громадян, які найняли на роботу менеджера №1 в цій країні і запитують, яку роботу він виконав за цей рік, а “чєлобітниє прошенія” до царя, коли люди розповідають, які неподобства творять казнокради в різних районах. Царю напишу – він розбереться. Напишу про наш ЖЕК, завод, нашого керівника – і все стане на місце”. Як зауважив головний редактор, це не може не викликати тривогу. Але вселяє оптимізм те, що, попри усю зневагу влади до людей, попри весь цинізм, все-таки не настільки багато в запитаннях було агресії, як можна було очікувати. Більшість запитань сформульовані абсолютно чітко і коректно.

О.ХАРЧЕНКО вважає, що ці 7 тисяч запитань – це величезний матеріал для роботи. “Якщо Президент згідно зі своїм слоганом захоче почути кожного, то він почує. Такий матеріал завдяки цим запитанням у нього є”, – зазначив він.

О.ХАРЧЕНКО також розповів, що оскільки згідно зі сценарієм проекту включення будуть з різних точок і студій, то кожна з них матиме лише невеликий проміжок часу, аби поставити свої запитання. За словами О.ХАРЧЕНКА, УНІАН, зокрема, матиме приблизно 10 хвилин ефірного часу на свої запитання і відповіді на них Президента, і у редакції досі не вирішили, які запитання озвучити. Він додав, що, очевидно, вибір між найтиповішими чи найцікавішими запитаннями буде зроблено вже безпосередньо перед ефіром.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter