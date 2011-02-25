На сайт УНІАН надійшло більше 7 тис. запитань до Януковича

На сайт УНІАН www.unian.net вже надійшло більше 7 тис. запитань до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від користувачів мережі Інтернет.

Про це на прес-конференції розповів головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

Він нагадав, що 25 лютого В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у телепроекті "Розмова з країною", під час якого впродовж 3 годин відповідатиме на запитання громадян, які надійдуть телефоном, через мережу Інтернет та під час прямих включень з регіонів. УНІАН буде одним з комунікаційних майданчиків під час цієї розмови, і сайт збирає запитання до Президента, які надходять через Інтернет.

О.ХАРЧЕНКО розповів, що УНІАН вже отримав більше 7 тис. запитань і якщо врахувати, що акція триває вже 10 діб, то в середньому щохвилини надходить одне запитання. Редакція сайту визначила більше 20 категорій, згідно з якими люди можуть поставити свої запитання.

За словами головного редактора, якщо розглянути географічний критерій, то з Києва отримано близько 11% запитань, з Донецької області – близько 9% і з Київської – також близько 9% запитань. Далі географія є більш-менш рівномірною і кількість запитань в цілому залежить від кількості населення кожної області і кількості користувачів Інтернетом у ній.

За тематикою запитань приблизно 6% з них займає політика, 9% – економіка, 1,5% – міжнародне життя і далі йдуть інші сфери. “Людей цікавить все, надзвичайно різні сфери”, – сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він пояснив, що надалі усі запитання будуть передані до Адміністрації Президента, і люди отримають відповіді не лише на ті запитання, які безпосередньо прозвучать в ефірі, а на абсолютно всі, що були поставлені.

Характеризуючи самі запитання, О.ХАРЧЕНКО зазначив, що найактуальнішим було запитання “Як вижити?” з різними варіантами продовження “... на пенсію 800 гривень”, “... на зарплату 1000 гривень” тощо. Керівник УНІАН зауважив, що ключові слова тут не “як жити”, а саме “як вижити”. “На наш погляд, це показує, у якій точці перебуває наше суспільство”, - сказав він.

Що стосується політичної площини, спроб аналізу змін настроїв людей за останній рік, то найпопулярнішим стало запитання ”Де покращення життя вже сьогодні?”. “Воно могло бути сформульовано по-різному: від агресивної форми до іронічної, але це запитання найпопулярніше”, – сказав О.ХАРЧЕНКО. Інші популярні теми – корупція, різке майнове розшарування, депутатська недоторканність, високі податки, ошукані вкладники банків, будівельні та інші афери. Окремо головний редактор визначив такі несподівані теми, як використання кетаміну у ветеринарії, доля Сандея АДЕЛАДЖИ. “Ми не знаємо, це цікавить лише його прихильників чи ширше коло людей”, – додав він.

О.ХАРЧЕНКО підсумував, що загалом масив запитань чітко показує картину, яке суспільство сьогодні ми маємо. “Це суспільство людей безліч разів обманутих, зґвалтованих, цинічно “кинутих”, але при цьому вони є наївними, романтичними і патерналістськи налаштованими”, - сказав він. За його словами, “приблизно 90% складають запитання не громадян, які найняли на роботу менеджера №1 в цій країні і запитують, яку роботу він виконав за цей рік, а “чєлобітниє прошенія” до царя, коли люди розповідають, які неподобства творять казнокради в різних районах. Царю напишу – він розбереться. Напишу про наш ЖЕК, завод, нашого керівника – і все стане на місце”. Як зауважив головний редактор, це не може не викликати тривогу. Але вселяє оптимізм те, що, попри усю зневагу влади до людей, попри весь цинізм, все-таки не настільки багато в запитаннях було агресії, як можна було очікувати. Більшість запитань сформульовані абсолютно чітко і коректно.

О.ХАРЧЕНКО вважає, що ці 7 тисяч запитань – це величезний матеріал для роботи. “Якщо Президент згідно зі своїм слоганом захоче почути кожного, то він почує. Такий матеріал завдяки цим запитанням у нього є”, – зазначив він.

О.ХАРЧЕНКО також розповів, що оскільки згідно зі сценарієм проекту включення будуть з різних точок і студій, то кожна з них матиме лише невеликий проміжок часу, аби поставити свої запитання. За словами О.ХАРЧЕНКА, УНІАН, зокрема, матиме приблизно 10 хвилин ефірного часу на свої запитання і відповіді на них Президента, і у редакції досі не вирішили, які запитання озвучити. Він додав, що, очевидно, вибір між найтиповішими чи найцікавішими запитаннями буде зроблено вже безпосередньо перед ефіром.