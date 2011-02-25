Янукович: Україна не переглядатиме ставлення до Сталіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що Україна не переглядатиме свого ставлення до особи Йосипа Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян у рамках проекту "Розмова з країною".

На питання щодо ставлення до встановлення в Запоріжжі пам`ятника Сталіну, В. ЯНУКОВИЧ відповів, що в Україні дана оцінка особи Сталіна, і, "безумовно, Україна не переглядатиме своє негативне ставлення до цієї історичної особи".

Відповідаючи на питання чи визнає він Голодомор геноцидом українського народу, В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що вже неодноразово висловлювався з цього питання. За його словами, Голодомор 32-33-го років був організований владою на чолі зі Сталіним проти багатьох людей, які жили в сільській місцевості в Україні, Росії, Казахстані. "Це дійсно був геноцид проти цих людей", - сказав він.