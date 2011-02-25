Янукович: деякі правоохоронці пов’язані з наркобізнесом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність посилення боротьби з деякими співробітниками правоохоронних органів, які пов`язані з незаконним обігом наркотиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

"Я переконаний у тому, що в цей бізнес (незаконний обіг наркотиків - УНІАН) влізли і правоохоронні структури, які повинні займатися боротьбою з цією бідою, а вони навпаки його зробили власним бізнесом, як то кажуть, на житті і на крові", - заявив Президент.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ці представники правоохоронних органів зараз чують його і "повинні знати, що колись ми дійдемо і до них". "Ця важка справа, непроста. Але вона непроста не лише в нашій країні, але і у світі", - визнав В. ЯНУКОВИЧ і додав, що незважаючи на це, в українських компетентних органах є деякі успішні напрацювання щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.

"Але схопити когось за руку поки ще не вдалося", - сказав Президент, пообіцявши, що коли таке станеться, він дасть вказівку, щоб повідомлення про це мало широкий громадський резонанс.