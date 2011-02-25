Законопроект про "екологічні доплати" приймуть у першому півріччі - Янукович

Законопроект, що передбачає "екологічні виплати" для жителів окремих територій, буде ухвалений у першому півріччі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на питання українців у рамках проекту "Розмова з країною".

В. ЯНУКОВИЧ висловив надію, що депутати проголосують за цей законопроект. "Як тільки він буде прийнятий, я цей закон відразу підпишу", - сказав він.

"Донбас, такі міста, як Кривий ріг, Дніпропетровськ, Маріуполь, Алчевськ, Дніпродзержинськ та інші, які я не назвав, вони потребують того, щоб держава доплачувала працівникам і жителям цих міст екологічні доплати, тому що захворювання, які є в цих містах, вимагають значних витрат на лікування, на підтримку здоров`я", - підкреслив Президент.