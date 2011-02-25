Янукович: тільки мажоритарна система підвищить відповідальність депутатів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що лише мажоритарна система виборів може підвищити відповідальність народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

Зокрема, на питання, чи можна вимагати від громадян дотримання норм Конституції і законодавства України, якщо їх щодня порушують народні депутати, у тому числі, не голосуючи особисто за закони, Президент відповів, що суспільство, кінець кінцем, звикне до того, що в Україні володарює закон. "Що є неминучість покарання і презумпція невинності", - сказав він.

Говорячи про народних депутатів, В. ЯНУКОВИЧ сказав, що його точка зору однозначна: "Доки ми не прив'яжемо їх до округу, ця ситуація буде в парламенті".

Президент назвав великою помилкою зміну системи виборів на виключно пропорційну. Він вважає, що це привело до втрати зв'язку народних депутатів із регіонами. За словами В. ЯНУКОВИЧА, велика кількість депутатів втратила мотивацію бувати в регіонах і працювати для людей. Тому він вважає, що сьогодні треба змінювати закон про вибори.

В. ЯНУКОВИЧ нагадав, що сьогодні над створенням нового закону працює робоча группа, до складу якої входять представники опозиції і міжнародних організацій.

Президент пообіцяв, що братиме участь у розробці відповідного закону, і не виключив, що саме за його підписом проект буде спрямований на розгляд парламенту. "Але як мінімум, я переконаний в цьому, це буде моя позиція, я іншого закону не підпишу, як мінімум, пропорційність має бути 50 на 50 з мажоритарною системою. Але якщо буде напрацьовано пропозицію, щоб була повністю мажоритарна система, я також не заперечуватиму" - сказав він.

В. ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що введення мажоритарної системи виборів підвищить відповідальність депутатів і ефективність роботи парламенту в цілому, а також наблизить депутатів до виборців.

"Якість роботи парламенту, я сподіваюся, буде значно вищою", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.