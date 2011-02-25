Янукович не проти, щоб чиновники та їх родини декларували витрати
14:15, 25 лютого 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не проти введення законодавчої норми про декларування чиновниками і їх сім`ями своїх витрат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в прямому ефірі шести телеканалів у рамках проекту "Розмова з країною", відповідаючи на питання громадян.
Зокрема, відповідаючи на питання чи вважає він за доцільне передбачити в новому антикорупційному законодавстві норму про декларування державними службовцями і їх сім`ями витрат, В. ЯНУКОВИЧ сказав, що виступає за прозорість і відкритість в діяльності чиновників.
"Чим прозоріше будуть чиновники усіх рівнів, тим краще буде для держави", - сказав Президент.
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