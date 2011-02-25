Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що корупціонери намагаються впливати на журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в прямому ефірі шести телеканалів у рамках проекту "Розмова з країною", відповідаючи на питання журналістів.

Відповідаючи на питання, коли буде ухвалений антикорупційний законопроект, В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що ухвалити цей закон заважає опір бюрократії і корупціонерів.

При цьому він сказав, що журналісти також відчувають цей тиск.

"Я вважаю, що ви його також відчуваєте. Так чи ні? Чесно скажіть. Я не повірю, що вам не намагалися давати замовні матеріали, щоб ви критикували владу і шукали недоліки у владі. А усе це, безумовно, фактично заважає говорити правду", - сказав Президент.