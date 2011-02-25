Медведєв: дії влади Лівії можуть бути кваліфіковані як злочин

Москва. Знищення цивільного населення в Лівії, санкціоноване керівництвом країни, буде кваліфіковано як злочин з усіма наслідками, що слідують із міжнародного права.

Про це йдеться в заяві Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, текст якої має в розпорядженні агентство УНІАН.

«Ми рішуче закликаємо нинішню владу Лівії, всіх відповідальних політичних діячів країни до стриманості з тим, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації, знищення цивільного населення. Інакше подібного роду дії будуть кваліфіковані як злочини з усіма наслідками, що слідують із міжнародного права», йдеться в заяві.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що найбільший жаль викликають численні жертви, про які повідомляють ЗМІ.

Росія засуджує застосування сили проти мирних громадян, санкціоноване керівництвом країни, йдеться в заяві.