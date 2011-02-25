Польща сподівається на підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС до 2012 року

Варшава. Польща сподівається на підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом під час польського головування у ЄС у другій половині поточного року.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ на спільній прес-конференції зі своїм українським колегою Костянтином ГРИЩЕНКОМ сьогодні у Варшаві.

«Ми були б щасливі, якби угода про асоціацію була підписана під час нашого президентства, але це не лише від нас залежить», - сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про шанси підписання угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС до кінця цього року.

Міністр відзначив, що строки підписання документа залежать більше від рішень української влади і Євросоюзу, які ведуть переговори про умови вільної торгівлі.

Р.СІКОРСЬКИЙ запевнив, що Польща вспіляко сприятиме підписанню документа. «Якщо є якісь конкретні справи, де можна наблизити позиції України та ЄС, то Польща буде використовувати свій вплив», - наголосив він.

За словами Р.СІКОРСЬКОГО, режим вільної торгівлі посилює конкуренцію, яка, з одного боку, загрожує національним виробникам, але з іншого, створює більші перспективи в майбутньому.

Міністр відзначив, що ВВП Польщі завдяки ринковим і демократичним реформам за останні 20 років зріс у шість разів, і назвав це «гігантським успіхом».

Р.СІКОРСЬКИЙ також нагадав, що польська економіка, незважаючи на світову економічну кризу, у 2009 році розивалася найшвидше серед 27 держав Євросоюзу, а у 2010 році за темпами зростання посіла друге місце серед країн об’єднання.

Як відомо, угода про вільну торгівлю має стати основною частиною угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.