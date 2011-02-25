Грищенко назвав два українських пріоритети на час головування Польщі у Євросоюзі

Варшава. Влада України вважає своїми пріоритетними завданнями на час головування Польщі у Європейському Союзі у другій половині 2011 року добитися підписання угоди про асоціацію з ЄС та досягти прогресу в питанні запровадження безвізового режиму з Євросоюзом для українців.

Про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на прес-конференці у Варшаві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Ми покладаємо дуже великі надії на те, що власне під час головування Польщі у Євросоюзі нам вдасться укласти угоду про асоціацію», - сказав він.

Міністр відзначив, що європейська інтеграція України вимагає у першу чергу запровадження низки реформ у самій державі.

За словами К.ГРИЩЕНКА, європейська та українська сторони в цілому позитивно оцінили останній раунд переговорів по договору про вільну торгівлю, який має стати основною частиною угови про асоціацію.

«Перед нам ще більш складні завдання: треба виходити на баланс інтересів. Ми очікуємо, що ближчим часом ми зможемо разом з ЄС при активому залученні Польщі вийти на таке порозуміння, яке дозволить нам укласти угоду про асоціацію», - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО зауважив, що Україна найближчим часом затвердить спеціальний імплентанційний план, у якому будуть виписані усі заходи, які повинна виконати українська сторона для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом.

«Польща - наш стратегічний партнер. Це не означає, що вона всюди і завжди поблажливо ставиться. Вона дає нам цінні поради, помагає нам, аби нас розуміли краще у Брюсселі, але ми усвідомлюємо, що в основному наше просування у ЄС залежить від нас», - сказав міністр.