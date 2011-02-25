Польський прем’єр Туск планує найближчим часом відвідати Україну

Варшава. Голова польського уряду Дональд ТУСК планує найближчим часом відвідати з візитом Україну.

Як перадає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

“Незабаром до Києва полетить прем`єр-міністр Дональд ТУСК”, - сказав він.

При цьому міністр зауважив, що дата візиту ще обговорюється.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час візиту до Польщі у вересні минулого року запросив Д.ТУСКА відвідати Україну з візитом, який мав, за попередньою інформацією, відбутися в грудні 2010 року.