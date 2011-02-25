Курс НБУ на 28.02.11

Офіційний курс НБУ на 28.02.11100 USD США – 793.0700 (на 25 лютого – 793.1700)100 EUR – 1091.4229 (на 25 лютого – 1092.4330)10 RUR – 2.7403 (на 25 лютого – 2.7200)Облікові курси банківських металів на 28.02.11 за 10 тройських унцій (грн.):959XAU10 Золото-111426.34(на 25 лютого-112193.90)961XAG10 Срібло-2580.65(на 25 лютого-2639.67)962XPT10 Платина-141721.61(на 25 лютого-140549.72)964XPD10 Паладій-61700.85(на 25 лютого-60836.14)

Офіційний курс НБУ на 28.02.11 100 USD США – 793.0700 (на 25 лютого – 793.1700) 100 EUR – 1091.4229 (на 25 лютого – 1092.4330) 10 RUR – 2.7403 (на 25 лютого – 2.7200) Облікові курси банківських металів на 28.02.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 111426.34 (на 25 лютого – 112193.90) 961 XAG 10 Срібло – 2580.65 (на 25 лютого – 2639.67) 962 XPT 10 Платина – 141721.61 (на 25 лютого – 140549.72) 964 XPD 10 Паладій – 61700.85 (на 25 лютого – 60836.14)

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