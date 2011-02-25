Головне на 25 лютого

Фінанси

Профіцит платіжного балансу України в січні становив 0,259 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні 2011 року становив 0,259 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 1,057 млрд. дол. роком раніше.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період профіцит поточного рахунку скоротився на 12% – до 0,282 млрд. дол. «Сальдо поточного рахунку повернулося до позитивного значення вперше за останні півроку, чому в першу чергу сприяли сезонні чинники й нарощування фізичних обсягів експорту за традиційними статтями», – констатує Нацбанк.

У січні 2011 року рахунок по капітальних і фінансових операціях платіжного балансу був майже збалансованим – «мінус» 23 млн. дол., на відміну від січня 2010 року, коли відтік становив 1,4 млрд. дол. Покращення стану фінансового рахунку в НБУ пов`язують із відстроченням платежів по імпорту в результаті очікування скасування пенсійного збору з безготівкових валютних операцій.

У січні було зафіксовано перевищення суми погашення за борговими зобов`язаннями над сумою залучення в усіх секторах економіки: державному (73 млн. дол.), реальному (317 млн. дол.), банківському (555 млн. дол.). У результаті чисте погашення за кредитами й облігаціями становило 945 млн. дол. (у січні 2010 року – 825 млн. дол.).

Обсяг чистого притоку прямих іноземних інвестицій становив 230 млн. дол., що на 39% вище, ніж у січні 2010 року. Основним реципієнтом виступав реальний (небанківський) сектор економіки.

У січні ц.р. обсяг накопичення готівкової валюти поза банками становив 810 млн. дол., що на 55 млн. дол. менше, ніж у січні 2010 року.

Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу дозволило продовжити процес нарощування резервних активів. Їх обсяг на кінець січня 2011 року досяг 35,1 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5 місяців наступного періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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ЄБРР готовий виділити 150 млн. євро для будівництва об`єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє про готовність Європейського банку реконструкції та розвитку виділити 150 млн. євро на будівництво нового об`єкту "Укриття" на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні журналістам.

"Під час розмови зі сторони Європейського банку реконструкції та розвитку прозвучало, що вони готові 150 млн. (євро) нам виділити, тобто, власне, банк. Але нам потрібно, щоб і інші донори, буду так їх називати, поставилися з розумінням до цієї проблеми", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, раніше прогнозувалося, що для будівництва нового надійного укриття й забезпечення безпечних умов роботи для людей на місці аварії необхідно було близько 1,2 млрд. євро. Разом із тим, зазначив В.ЛИТВИН, сьогодні для цього потрібно ще додатково 740 млн. євро. В.ЛИТВИН висловив надію, що найближчим часом вдасться вирішити проблему з фінансуванням будівництва об`єкту «Укриття».

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» й був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

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НБУ з 1 березня скорочує час роботи валютного міжбанку

Національний банк України (НБУ) скоротив час роботи валютного міжбанківського ринку по п`ятницях і в передсвяткові дні на одну годину – до 16.00 за київським часом. Це передбачено постановою правління НБУ від 25 лютого 2011 р. №45, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Встановити час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України в робочі дні: з понеділка по четвер (включно) - з 10.00 до 17.00 за київським часом; у п`ятницю і передсвяткові дні - з 10.00 до 16.00 за київським часом», - йдеться в постанові.

Постанова набуває чинності з 1 березня 2011 року.

На сьогодні валютний міжбанк працює до 17.00, незалежно від дня тижня.

Як повідомляв УНІАН, об`єм операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) в січні склав 25 млрд. 380,1 млн. дол. США.

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Заборгованість із зарплати у січні зросла на 10% – до 1,3 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплаті заробітної плати у січні 2011 року зросла на 10,4%, і на 1 лютого становила 1,344 млрд. грн.

Як повідомляється на сайті Державного комітету статистики України, дані наведені без урахування найманих робітників на статистично малих підприємствах і у фізичних осіб –підприємців.

За даними статистики, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 лютого зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 лютого становила 251,748 млн. грн. (впродовж січня збільшилася на 7,8%), у Харківській – 150,987 млн. грн. (зростання на 18,1%), Луганській – 115,736 млн. грн. (зростання на 5,1%) і у Києві – 139,762 млн. грн. (зростання на 22,2%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 19 областях України, а також у Севастополі, Києві і АР Крим. Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 5 областях.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 лютого зафіксований у Чернівецькій області – 4,524 млн. грн. (зростання на 43,5%), а також в Івано-Франківській – 7,987 млн. грн. (скорочення на 0,2%), Рівненській – 8,218 млн. грн. (скорочення на 1,1%) і Севастополі – 9,374 млн. грн. (зростання на 13,5%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у 2009 році збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

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Уряд оприлюднив список офшорних зон

Кабінет міністрів України оприлюднив список офшорних зон.

Відповідне розпорядження від 23 лютого 2011 року №143-р розміщене на урядовому сайті.

Це розпорядження набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

У списку, зокрема, перераховані такі території: британські залежні території - острови Гернсі, Джерсі, Мен, Олдерні; Близький Схід - Бахрейн; Центральна Америка - Беліз; Європа - Андорра, Гібралтар, Монако; Карибський регіон - Ангілья, Антігуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови (США), Гренада, Кайманові острови, Монтсеррат, Нідерландські Антільські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос; Африка - Ліберія, Сейшельські острови; Тихоокеанський регіон - Вануату, Маршальські острови, Науру, Ніуе, острови Кука, Самоа; Східна Азія - Республіка Мальдів.

Крім того, розпорядженням відміняється урядове розпорядження від 24 лютого 2003 року №77 "Про список офшорних зон", а також розпорядження, яким вносили зміни в цей документ.

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Кабмін збирається створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію

Кабінет Міністрів України має намір у 2011-2012 роках створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію.

Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проекті «Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року» (документ підписано головою комісії з проведення реорганізації Мінекономіки Анатолієм МАКСЮТОЮ), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Уряд має намір реформувати систему державних фінансових установ шляхом створення спеціалізованих фінансових інститутів, які забезпечать можливість неадміністративного регулювання фінансових потоків з метою підтримки пріоритетних напрямів розвитку і реформування стратегічно важливих галузей національної економіки як альтернативи ринковим способам кредитування.

«Система складатиметься з таких спеціалізованих державних фінансових установ, як банк сприяння розвитку (діяльність буде спрямована на кредитування суспільно важливих проектів), державний зовнішньоторговельний банк («Укрексімбанк»), державний ощадний банк, державна іпотечна установа, державні лізингові компанії, державна страхова компанія тощо», – говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про плани щодо створення спеціального банку реконструкції та розвитку. При цьому глава держави озвучив намір спрямувати весь фонд розвитку держбюджету-2011 в цей банк для кредитування регіонів на поворотній основі. Вартість таких коштів, за словами В.ЯНУКОВИЧА, не має перевищувати 4-5%.

Президент також виклав найбільш вірогідну схему фінансування регіональних проектів: «Частка коштів банку буде на рівні 30%, можливо, частка місцевих бюджетів становитиме 10%, решта коштів залучатиметься у вигляді приватних інвестицій».

Він заявив, що контролювати банк реконструкції та розвитку буде Дмитро КОЛЕСНІКОВ, який раніше очолював Мінпромполітики, а нещодавно був призначений головою Державного агентства зо управління державними корпоративними правами і майном. «Його (Д.КОЛЕСНІКОВА – УНІАН) агентство займатиметься підбором інвестиційних проектів і компаній, які будуть ними управляти. В окремих випадках управляти такою власністю зможе і місцева влада, якщо ми побачимо, що це буде ефективно», – уточнив Президент.

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ПЕК

Президент обговорив з головою МЗС Азербайджану питання залучення енергоресурсів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕДЬЯРОВИМ питання залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави. (УНІАН: Е.МАМЕДЬЯРОВ 23-24 лютого перебував в Україні з офіційним візитом).

Президент України відзначив неухильне наповнення українсько-азербайджанських стосунків прагматичним змістом.

Президент, зокрема, згадав конструктивну зустріч, яка відбулася у нього з його азербайджанським колегою під час цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ми обговорювали наші загальні плани. І рішення, запропоновані азербайджанською стороною, на сьогодні є дуже актуальними для України. Наше завдання сьогодні - значно активніше проводити роботу з залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

"Ми сподіваємося, що той початок, який було зроблено, і перший мільйон тонн нафти, який був прокачаний нафтопроводом "Одеса-Броди", – це старт великого проекту», - зазначив Президент.

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Путін і Баррозу розійшлися у поглядах щодо третього енергопакету ЄС

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН і Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сподіваються, що їм вдасться домовитися щодо третього енергетичного пакету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили 24 лютого на прес-конференції за підсумками переговорів.

«Сьогодні ми знову порушили тему і третього енергетичного пакету, чітко окреслили свою стурбованість деякими параметрами цієї ініціативи», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що головною проблемою цього європейського законодавчого пакету в області енергетики є те, що він порушує положення існуючої двосторонньої угоди про співпрацю між Росією і ЄС.

«Я вважаю, і я намагався довести нашим партнерам, що він суперечить чинній базовій угоді. де йдеться про непогіршення діяльності наших підприємств на ринках партнерів. А третій енергетичний пакет абсолютно очевидно погіршує діяльність наших енергетичних компаній», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що, на думку російської сторони, йдеться фактично про конфіскацію власності.

У відповідь на ці заяви Президент Еврокомісії Ж.БАРРОЗУ сказав, що, на думку європейської сторони, пакет законодавства ЄС, що називається третім енергетичним, не є дискримінаційним. Проте російський прем`єр вирішив додати ще аргументів на свою користь.

«Нам говорять: «Ті, хто володіє газом, не повинні володіти транспортом». Ось «Газпром» разом з європейськими партнерами (німцями, голландцями) побудували трубу по Балтійському морю, по дну. Нам говорять: пустіть туди третього учасника. Куди його пустити? Газ ми видобуваємо в Росії разом, транспортуємо його по нашій спільній власності. Куди ми пропустимо третього партнера? У трубу? Там дірку просвердлять? Звідки він газ візьме?», - заявив В.ПУТІН.

«Нам говорять: а ви, по суті, до чого зводите? Продайте на вході в Євросоюз, і з`явиться третій учасник – власник цього газу. Але якщо він купить, цей третій учасник, він же маржу має, прибуток отримати від своєї роботи? Він же повинен заробити на цьому бізнесі. Раз – відразу ціна зросте», - продовжив російський прем`єр.

Він також додав, що якщо транспортними мережами ЄС володітимуть невеликі компанії – це теж призведе до підвищення цін.

«Ось цей транспортний бізнес в області енергетики дуже низькорентабельний – 8-10%. І якщо всі ці труби будуть розібрані дрібними компаніями, вони повинні будуть виживати. Вони вам відразу підвищать тариф на транспорт – ще одне підвищення на енергоносії. Це достатньо проста річ», - сказав В.ПУТІН.

«Остаточний вибір форм регулювання, звичайно, за Єврокомісією, за нашими партнерами. Ми доводитимемо перевагу свого підходу, вони висловлюють свою позицію. Ще раз хочу підкреслити: впевнений, що ми знайдемо прийнятне рішення», - завершив російський прем`єр свою спробу переконати Президента Єврокомісії прямо в залі для прес-конференцій.

Президент Єврокомісії ще раз висловив переконання в тому, що Брюсселю і Москві вдасться знайти прийнятне рішення, а також підкреслив, що законодавство ЄС не є дискримінаційним.

«Воно може застосовуватися і до російських компаній, і до норвезьких компаній, до будь-яких компаній і до наших власних компаній в Євросоюзі», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, третій енергопакет вступає в силу цього року. Згідно з його положенням, виробник газу не може володіти також і шляхами доставки газу. Згідно з законодавством, існує декілька варіантів розділення компаній.

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Акціонери «Укрнафти» перенесли питання про реорганізацію компанії в публічне АТ

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" перенесли питання про реорганізацію компанії з відкритого в публічне акціонерне товариство.

Про це УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, це питання акціонери "Укрнафти" розглянуть на наступних зборах акціонерів, які призначені на 22 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

До порядку денного зборів включено 20 питань, у тому числі про реорганізацію з ВАТ в публічне АТ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобуику в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2009 році "Укрнафта" скоротила чистий прибуток на 73,7% порівняно з 2008 роком - до 378,783 млн. грн.

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

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“Укрнафта” скерує на виплату дивідендів 793 млн. грн. з прибутку за 2010 рік

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" вирішили надати на виплату дивідендів 793 млн. грн. з чистого прибутку компанії за 2010 рік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, інша частина чистого прибутку за 2010 рік - 1,852 млрд. грн. - буде спрямована на поповнення обігових коштів компанії. При цьому він додав, що виплата дивідендів розпочнеться з 1 березня 2011 року. Сума дивідендів на одну акцію складе 14,64 грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток в 7 разів порівнянл з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

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Головою правління “Укрнафти” призначено бельгійця Пітера Ванхеке

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" призначили головою правління Пітера ВАНХЕКЕ замість Олексія КУЩА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення акціонери прийняли сьогодні на своїх загальних зборах.

До цього призначення П.ВАНХЕКЕ займав пост генерального директора компанії Renaissance Capital Ukraine - компанії, що надає інвестиційно-банківські послуги і є відділенням "Ренесанс Груп".

П. ВАНХЕКЕ - бельгієць, доктор права, прийшов в Україну у 2008 році з Москви в якості голови інвестиційно-банківської групи. Професійну діяльність юриста розпочав у консалтингових структурах США і Західної Європи. Потім працював у фінансових установах Лондона, Франкфурта, Парижа і Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

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Україну закликають приєднатися до міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей

Україну закликають приєднатися до Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).

Як заявив ZN.UA посол і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе-Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, приєднання Києва до EITI стане важливим кроком на шляху інтеграції в європейський енергоринок.

«EITI підтримують десять країн ЄС, Єврокомісію і Європейський інвестиційний банк, оскільки вона є інструментом підтримки кращого управління і підзвітності через перевірку і повне обнародування платежів компаній та урядових надходжень від нафтогазового і гірничовидобувного секторів. У той же час, Ініціатива прозорості дає можливість створити взаємовигідні ситуації для забезпечення постачань сировини до Європи, і тому також підтримується в рамках сировинної ініціативи ЄС», - сказав посол.

За словами Ж.М.ТЕЙШЕЙРИ, «Україна є одним з ключових енергетичних партнерів ЄС, а з 1 січня 2011 року є повноправним членом Енергетичної співдружності. Це важливий крок до інтеграції України в європейський енергоринок. Одним із заходів, які ваша країна має здійснити в цьому контексті, є належний доступ до ринкової інформації».

За його словами, це одна з причин, чому ЄС повністю підтримує приєднання України до EITI. Друга полягає в тому, що доходи від видобутку корисних копалин — важливе джерело доходу багатьох держав, зокрема й України: „Видобуток нафти і газу також здійснює свій внесок в енергетичний баланс вашої країни. А посилення прозорості приведе до поліпшення системи управління державними фінансами, ухвалення зважених рішень і сприятиме економічному розвитку України і більшої підзвітності уряду“.

У свою чергу, посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР вважає, що майбутнє членство України в EITI має величезні потенційні переваги: «Наближення вашої країни до цілей і принципів цієї організації посилить прозорість і відвертість в енергетичному секторі і може стати важливим елементом відданості України задекларованим реформам енергосектору. Це також допоможе залучити значні міжнародні інвестиції в розвідку і видобуток і зменшити залежність України від імпорту дорогих енергоносіїв».

Крім представників Європи, за приєднання України до Ініціативи виступає і МВФ. Як заявив постійний представник фонду в Україні Макс АЛЬЄР, «МВФ не тільки підтримує участь країн в EITI, а й у кожному своєму звіті щодо дотримання Україною вимог меморандуму з МВФ обов`язково приділяє увагу діям нашої країни в частині впровадження Ініціативи прозорості».

Голова компанії Shell в Україні Патрік ван ДАЛІ вважає Ініціативу прозорості видобувних галузей дуже важливою як для країн, котрі до неї приєднуються, так і для компаній-інвесторів. На його думку, саме країни, а не компанії, такі як Shell, мають вирішувати, як використовувати ці доходи на користь суспільства.

«Проте, ми вважаємо, що все починається з відвертості таких компаній, як наша, в питанні кількості сплачених нами платежів і з відвертості уряду по відношенню до використання цих засобів. EITI — це механізм, котрий дає можливість робити це ефективно. І саме тому може принести численні вигоди Україні», — додав глава Shell в Україні.

Принциповим є те, що процес зацікавленості і приєднання до Ініціативи прозорості — виключно добровільна справа кожного уряду (країни). І саме уряд має оголосити про свій намір приєднатися до EITI.

Ініціативу прозорості видобувних галузей (ExtractiveIndustries Transparency Initiatives, EITI) підтримують 33 країни і понад 50 найбільших світових енергетичних компаній. Реалізація Ініціативи прозорості видобувних галузей вигідна будь-якій країні, оскільки надзвичайно підвищує рівень міжнародної довіри до неї, покращує довіру потенційних інвесторів, сприяє притоку інвестицій у видобувну і транспортну галузі країни, а також підвищує рівень енергетичної безпеки держави.

Ініціативу прозорості видобувних галузей український уряд офіційно підтримав ще 30 вересня 2009 року. Представники нинішнього уряду, насамперед, міністр Микола АЗАРОВ (у листопаді 2010 року), підтвердили готовність продовжити процес приєднання України до EITI. У січні 2011 року під час громадських слухань у Верховній Раді навіть обговорювали тему прозорості у сфері видобутки вуглеводнів, зокрема йшлося і про EITI. Проте далі за розмови і декларації справа EITI в Україні поки що не пішла, зазначає ZN.ua.

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Росія збільшує мита на експорт нафти до 365 дол. за тонну

Експортне мито на нафту в РФ з 1 березня 2011 року зросте на 5,4%, або 18,4 долара – до 365 доларів за тонну з нинішніх 346,6 долара за тонну, а мито на льготовану нафту Східного Сибіру і Північного Каспію збільшиться до 150,4 долара за тонну з нинішніх 137,6 долара за тонну.

Відповідна постанова уряду РФ опублікована у п`ятницю в "Российской газете", передає РІА «Новости».

Документ передбачає зростання ставки вивізного митного збору на світлі нафтопродукти на 5,3% – до 244,6 долара за тонну проти діючих з 1 лютого ц.р. 232,2 долара за тонну і 170,4 долара за тонну темних нафтопродуктів (зростання на 5,3% порівняно з нинішньою ставкою в 161,8 долара за тонну).

Постанова набуває чинності з 1 березня 2011 року.

На експорт нафти на зріджені вуглеводневі гази діятиме мито у розмірі 150,2 долара за тонну проти нинішніх 198,8 долара за тонну (зниження на 48,6 долара, або 24,5%).

Раніше, у лютому, з пропозицією встановити такі ставки вивізних мит виступило Мінекономрозвитку.

Мита на експорт нафтопродуктів розраховувалися за новою методикою, яка була затверджена постановою уряду РФ наприкінці грудня 2010 року.

Експортні мита на нафту в РФ традиційно вищі, ніж на нафтопродукти. Розмір мит коректується щомісяця.

У 2011 році мито на світлі нафтопродукти становитиме 67% від мита на нафту, на темні – 46,7%, у 2012 році – відповідно 64% і 52,9% від мита на нафту.

Раніше керівник департаменту розвитку і регулювання зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку Віталій ГУДІН повідомляв, що РФ може у лютому ввести нові коефіцієнти для мит на експорт нафтопродуктів.

За даними міністерства, в 2011 і в 2012 роках планується поступове зближення коефіцієнтів з тим, щоб у 2013 році вийти на єдиний коефіцієнт – мито на нафтопродукти становитиме 60% від мита на нафту.

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Білорусь підвищує ставки експортних мит нафтопродукти

Білорусь підвищить ставки експортних мит на нафту й нафтопродукти з 1 березня 2011 року.

Про це повідомили в апараті Ради міністрів Білорусії, передає РІА "Новости".

Уряд прийняв відповідну постанову в четвер.

Ставка вивізного митного збору на 1 тонну сирої нафти з 1 березня цього року становитиме 365 доларів, нафти з вмістом сірки - 150,4 долара.

На світлі нафтопродукти буде встановлено мито в розмірі 244,6 доларів за 1 тонну. Мито на темні нафтопродукти становитиме 170,4 долара, на пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен і бутадієн, інші скраплені гази - 150,2 долара, нафтовий вазелін, мінеральний віск і аналогічні продукти - 170,4 долара.

Крім того, ставка вивізного митного збору на 1 тонну нафтового коксу й бітуму, інших залишків від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід, також дорівнюватиме 170,4 долара, бензолу, толуолу, ксилолів - 244,6 доларів.

Згідно з підписаною на початку грудня білорусько-російською міжурядовою угодою, з початку 2011 року було скасовано мито на російську нафту для Білорусі в обмін на зарахування до бюджету РФ мит із нафтопродуктів, що експортувалися з Білорусі.

Угодою встановлено нові умови поставок нафти й нафтопродуктів до Білорусі, а також врегульовано питання стягнення й перерахування до бюджету Росії вивізних митних зборів при вивезенні з території Білорусі за межі Митного союзу нафти сирої та окремих товарів із вуглеводневої сировини.

Таким чином, введено новий механізм сплати й зарахування експортних мит. Він передбачає, що мито від експорту білоруської сирої нафти надходить до бюджету країни, а мито від експорту нафтопродуктів - до бюджету РФ.

Нагадаємо, Білорусь є великим постачальником нафтопродуктів в Україну. ТОВ «БНК-Україна», дочірня компанія ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (БНК), планує в 2011 році, в разі незмінності умов для бізнесу в Україні, поставити до країни близько 2 млн. тонн нафтопродуктів.

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ЖКГ

Янукович вимагає зрівняти комунальні тарифи в усіх регіонах України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників на місцях найближчим часом зрівняти комунальні тарифи в усіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, у прямому ефірі відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

"Я прошу і попереджаю: найближчим часом нам слід зрівняти тарифи на воду, газ, житлово-комунальні тарифи в регіонах, щоб вони були єдиними", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Також, за його словами необхідно прийняти ряд законів і інших правових актів для забезпечення єдиного рівня тарифів на комунальні послуги. "Далі так ми не можемо жити. Не можемо. Має бути в державі порядок і справедливість по відношенню до кожної людини в цих питаннях", - заявив він.

Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, рівень комунальних тарифів може бути знижений, якщо будуть "прибрані зайві підприємства, що надають комунальні послуги населенню".

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КМДА не може домовитись з “Київенерго” через колізію у нормативних держактах

Начальник Головного управління цінової політики Київської міськдержадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ заявляє, що керівництво столиці не може домовитись з компанією “Київенерго” у питанні визначення її виробником послуг тепла і гарячого водопостачання через колізію в уержавних нормативних актах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, органи місцевого самоврядування затвердужють тарифи виробникам і виконавцям комунальних послуг.

“Ми ці тарифи затвердили. Разом з тим, у Києві впродовж майже 7 років виконавець послуг не визначений. Київрада свого часу визначила виконавця послуг, але це рішення було скасовано у судовому порядку”, - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його поясненням, підставою для скасування цього рішення стало те, що МінЖКГ видало наказ про порядок визначення виконавця послуг, відповідно до якого виконавцем послуг може бути визначений суб’єкт підприємницької діяльності, який дав згоду на виконання комунальних послуг або на їхнє виробництво.

“І створилась колізія: є підприємство, яке володіє комунальним обладнанням, де виробляється комунальна послуга, де йде регулювання як якісних параметрів, так і кількісних. Колізія полягає у тому, що організація, яка безпосередньо впливає на якість послуг, на сьогодні може зайняти позицію: не визнавати себе ні виробником, ні виконавцем... А ми нічого зробити не можемо, незважаючи на те, що протягом 6 років міська влада зверталась у міністерство, Кабінет міністрів, Антимонопольний комітет, Мін’юст, до всіх. А віз і нині там”, - заявив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Разом з тим, за його словами, питання зараз “загострилось”, і КМДА й особисто голова держадміністрації Олександр ПОПОВ вирішують його.

“І я думаю, що ми все ж зуміємо внести зміни у цей наказ або будуть прийняті якісь інші нормативні документи, які дозволять визначити виконавця послуг у Києві, що дасть можливість мешканцям-споживачам укласти угоди безпосередньо з тими суб’єктами, які виробляють і надають комунальні послуги, мається на увазі опалення, гаряча вода, холодна вода і водовідведення”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Він висловив упевненість, що визнання компанією “Київенерго” себе виконавцем послуг дасть можливість суттєво збільшувати свої надходження. “І незрозуміло, чому відмовдяються фактично від додаткових коштів”, - додав він.

На запитання УНІАН, чому КМДА не може розірвати договір з “Київенерго”, якщо компанія не хоче визнати себе виробником і передати тепломережі КП “Київтеплокомунерего”, В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відповів: “Тому що тут задіяні як адміністрація, так і депутатський корпус (Київради). Я не готовий дати вичерпну відповідь на це запитання”.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявляв, що наступного тижня Київська міськдержадміністрація та «Київенерго» планують остаточно вирішити питання щодо визначення офіційного виробника послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання в Києві. Він наголосив на наявності лише двох можливих варіантів: або виробником стає «Київенерго», або комунальне підприємство «Київтеплокомуненерго».

За його словами, якщо сьогодні компанія «Київенерго» має на своєму балансі теплопункти, то вона має бути виробником гарячої води і надавати мешканцям цю послугу, а отже, бути виконавцем цих послуг. «Або ми забираємо у комунальну власність усі ці теплопункти, і тоді комунальне підприємство буде надавати послуги мешканцям міста. Я думаю, що ці спекуляції треба вже завершувати, і ми, думаю, найближчим часом це питання вирішимо», - заявив О.МАЗУРЧАК.

25 жовтня 2010 року тодішній перший заступник голови міськдержадміністрації О.ПОПОВ висловив переконання, що місто найближчим часом має переглянути формат співпраці з компаніями “Київенерго” і “Київводоканал”.

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Агро

Янукович підписав закон про покращення якості виноробної продукції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про виноград та виноградне вино» (№ 2974–VI).

Відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила даний закон. За дане рішення проголосували 240 із 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов`язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.

Крім того, передбачено, що для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних стандартів.

Не допускається змішування при переробці європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска і гибридами прямими виробниками.

Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред’являються до винограду технічних сортів.

У законі зазначено, що вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів.

Також передбачено, що тиск діоксиду вуглецю у пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, «Шампанського України» - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 градусах Цельсія.

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Сьогодні набув чинності закон про відміну ліцензування торгівлі цукром

Сьогодні набув чинності Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Документ опублікований у газеті "Голос України" №36 від 25 лютого 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо ліцензування гуртової торгівлі цукром".

Верховна Рада ухвалила цей закон 3 лютого.

Законом передбачено виключити зі статті 3 "Державне регулювання реалізації цукру" положення про те, що в межах квоти "А" за заявками підприємств, які займаються гуртовою торгівлею цукром, уповноважений Кабінетом міністрів України орган видає спеціальні дозволи (ліцензії) на реалізацію цукру на ринку України з урахуванням квартальних і місячних об`ємів.

Крім того, з цієї статті вилучено норму про те, що гуртова торгівля цукром на внутрішньому ринку України здійснюється суб`єктами підприємницької діяльності за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії). Кількість ліцензій на здійснення гуртової торгівлі цукром не обмежується.

Також зі статті 3 виключається положення про те, що суб`єкти підприємницької діяльності, котрі здійснюють роздрібну торгівлю цукром, мають право отримувати призначений для реалізації цукор виключно від осіб, що мають спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення гуртової торгівлі цукром.

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Янукович: Україна за рік-два перестане імпортувати цукор

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує на те, що Україна за рік-два перестане імпортувати цукор й підвищить обсяги власного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на запитання українців у рамках проекту «Розмова з країною».

«Програма підтримки цукрової галузі діятиме в країні, й ми обов`язково зробимо так, щоб найближчим часом, рік-два, щоб ми вже не імпортували цукор до країни», – сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «замість того щоб підтримувати цукрову галузь, ми з року в рік її знищуємо». «Мені здається, якщо я пам`ятаю, у нас було близько 50 цукрових заводів, а зараз у кращому разі їх залишилася половина», – зазначив він.

Президент також нагадав, що минулого року Україна імпортувала 300 тис. тонн цукру. На сьогодні до парламенту надійшов законопроект щодо імпорту поточного року ще близько 300 тис. тонн цукру. «Це означає, що ми не плануємо зростання виробництва цукру. Це дуже погано. Я обов`язково візьму це питання під свій контроль і з цукровиробниками обов`язково зустрінуся», – запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, Президент пообіцяв дати доручення міністру аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ, щоб він зустрівся з виробниками цукру й узгодив програму підтримки цукрової галузі з громадськими організаціями.

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