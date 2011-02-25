Анонс на 28 лютого

* Почнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться семінар на тему: «Актуальні питання основних видів податків. Норми Податкового кодексу України. Єдиний соціальний внесок”. У роботі візьмуть участь керівники і провідні фахівці ДПІ в Подільському районі Києва, Подільської РДА і Пенсійного фонду Подільського району Києва. Організатор: ДПІ в Подільському районі Києва.

* Прес-конференція на тему: “Уряд Азарова: перший рік реформ”. Розглядатимуть підсумки першого року реформ, анонсованих Президентом України на 2010-2014 рр. і початих КМУ під керівництвом М.Азарова. Будуть політично і економічно оцінені податкова, бюджетна, судова, адміністративна реформи і проаналізовані перспективи пенсійної реформи, реформи ЖКГ, охорони здоров`я і т.д. Учасники: Володимир Олійник, народний депутат, фракція ПР; Андрій Павловський народний депутат, фракція БЮТ; Алла Александровська, народний депутат, фракція КПУ. Модератор - Оксана Ващенко, директор ІА ГолосUA.

* Прес-конференція голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталії Королевської на тему: «Малий і середній бізнес: чи є світло в кінці тунелю?»

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чому Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не платить лікарняні?». У роботі візьме участь голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України, голова на Зборах представників всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань, які не входять до складу Федерації профспілок України В’ячеслав Рой. З початку року Фонд заборгував тільки по цьому виду соціальної допомоги більше 400 мільйонів гривень.