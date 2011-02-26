Одеські школи через грип та ГРВІ закрилися на карантин

З урахуванням високого рівня захворюваності на ГРВІ і грип серед дітей і школярів в середніх школах, дошкільних закладах і навчально-виховних комплексах Одеси з 28 лютого вводиться карантин, повідомили УНІАН в Управлінні освіти Одеської міськради.

Позапланові зимові канікули триватимуть до 9 березня, проте можливе їх продовження у випадку, якщо епідемічна ситуація не зміниться на краще.

За словами завідувачки епідеміологічним відділом облсанепідстанції Людмили КРАСНИЦЬКОЇ, «упродовж минулого тижня захворіли на грип і ГРВІ 15 тис. 47 жителів Одеської області, зокрема 10 тис. 621 дитина і школярі до 18 років. Госпіталізовано з початку піднесення захворювання 6 тис. 997 людей, зокрема за останній тиждень – 496».