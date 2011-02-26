Акімова назвала пріоритетні реформи 2011 року

Заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявляє, що пріоритетом реформ влади в цьому році стане АПК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час ефіру "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

"Одним з напрямків реформ цього року стане підготовка всього до 1 січня 2012 року, щоб розблокувати ринок сільськогосподарських земель", - додала І.АКІМОВА. Крім того, за її словами, Україна має займатися диверсифікацією нашої промисловості та нашої сфери послуг. "Відійти від дерегуляції неможливо. Ось чому ми для себе обрали одним із головних пріоритетів 2011 року продовження дерегуляції", - сказала вона. За словами І.АКІМОВОЇ, це потужний інструмент для боротьби з корупцією.

Крім того, додала вона, у поточному році будуть здійснені реформи сфери охорони здоров’я та освіти.