Держдума РФ ратифікувала угоду між Росією та Україною про охорону космічних технологій

Москва.Державна дума Росії ратифікувала угоду між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про заходи з охорони технологій у зв`язку зі співпрацею у галузі дослідження й використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної й ракетної техніки.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, «за» проголосували 444 російських депутати.

Угоду було підписано в Москві 11 червня 2009 року. ЇЇ метою є створення необхідних правових і організаційних умов для подальшого розвитку коопераційних зв`язків між російськими й українськими організаціями ракетно-космічної промисловості відповідно до вимог забезпечення правового та фізичного захисту контрольованих виробів РКТ, що підлягають вивозу (експорту), й охорона технологій, що відносяться до них, на території другої держави.

Документ передбачає, що уряд держави - імпортуючої сторони офіційно підтверджуватиме зобов`язання свого кінцевого користувача не допускати будь-яких не санкціонованих експортером дій щодо виробів і технологій, що охороняються.

Відповідно до угоди, буде забезпечено постійний супровід вивезених виробів на території другої держави персоналом від експортуючої сторони й безумовне повернення виробів, що охороняються, в разі відкликання експортної ліцензії.

Передбачено механізм із недопущення необгрунтованого втручання різних держслужб на території держави - імпортуючої сторони в порядок поводження з ввезеними виробами і технологіями, що охороняються.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 грудня 2009 року ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України й урядом Російської Федерації про заходи з охорони технологій у зв`язку зі співпрацею у сфері дослідження й використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.