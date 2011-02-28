Росія й Україна хочуть підписати угоду про переозброєння ЧФ - міністр оборони РФ

Росія й Україна мають намір підписати нову угоду про переозброєння Чорноморського флоту РФ.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам у Владивостоку міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.

"Ми насправді обговорюємо це питання, ми намагаємося сформулювати нові положення цієї угоди", - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Глава Міноборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, який взяв участь у зустрічі з журналістами, у свою чергу наголосив, що проблем з переозброєнням ЧФ немає тільки тому, що це питання викладене в угоді від 1996 року про умови базування флоту на Україні. "Ми діємо в рамках цього договору, все решта - це предмет переговорів", - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

А.СЕРДЮКОВ погодився з цим, відзначивши лише, що угода є, тільки читають її сторони по-різному. Саме тому, за його словами, і назріла необхідність підписання нових документів.

Згідно з чинними домовленостями, переозброєння ЧФ можливе з відома України.

Президенти РФ й України 21 квітня 2010 року в Харкові підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042) з можливою пролонгацією ще на п`ять років.