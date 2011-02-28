Головне на 28 лютого

Фінанси

Номінальний ВВП України за підсумками 2010 року становив 1,086 трлн. грн.

За попередніми даними, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 086,935 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3%, в 2010 році проти 2009 р. – 4,2%.

Зростання ВВП в IV кварталі 2010 року проти III кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності становило 1%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, валовий внутрішній продукт України за IІI квартал 2010 року порівняно з III кварталом 2009 року (у постійних цінах 2007 р.) становив 103,4%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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Держбюджет України в січні зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн.

Державний бюджет України в січні 2011 року зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн., що на 42%, або 679,6 млн. грн., менше, ніж у січні 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи держбюджету становили 18,352 млрд. грн., а витрати і кредитування за вирахуванням погашення – 19,294 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету в січні ц.р. було профінансовано за рахунок зовнішніх джерел запозичення на 828,9 млн. грн., внутрішніх джерел запозичення – на 113,5 млн. грн., небанківських установ – на 104,4 млн. грн., надходжень від приватизації держмайна – на 9,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи держбюджету передбачено на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 42,883 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 321,920 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 279,087 млрд. грн., витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди прямують загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

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НБУ подав для обговорення проект інструкції про фінансову звітність банків

Національний банк України (НБУ) подав для обговорення проект Інструкції про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Документом, зокрема, передбачено, зобов`язати банки складати фінзвітність на підставі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з інструкцією, яка чинна на сьогодні, банки можуть також розкривати інформацію у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У проекті Інструкції також враховано зміни, які було внесено до МСФЗ.

Свої пропозиції до проекту банки мають подати до 5 березня 2011 року.

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ПЕК

НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на 2,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на березень 2011 року на 2,4% порівняно зі встановленими для січня п.р.

Про це УНІАН повідомили у комісії з посиланням на постанову регулятора № 288 від 24 лютого п.р.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 березня зростуть на 2,35% – до 61,76 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 2,39%, до 77,44 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Таким чином, у першому кварталі 2011 року роздрібний тариф для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій зріс на 11,7% на першому класі і на 12,8% – на другому класі.

При цьому рівень прогнозної оптової ціни з початку року зріс на 11,8% порівняно зі встановленими для грудня 2010 року – до 561,9 грн. за МВт/год.

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НКРЕ переглянула прогнозну гуртову ціну на березень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) скоригувала показник прогнозної оптової ціни на березень, підвищивши її на 4% – до 561,9 грн. за МВт/год. проти 545,7 грн. за МВт/год., передбачених колишньою постановою регулятора.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на постанову комісії №262 від 23 лютого ц.р.

Вказаною постановою регулятор відмінив свою колишню постанову №259 від 22 лютого ц.р.

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна виросла на 6,6% – з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 561,9 грн. за МВт/год. для березня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році прогнозна оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні виросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни виріс на 13,8% – з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни виріс на 8,7% – з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році виросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію виросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році виросла на 16,05% – із 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

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Соцполітика

Заборгованість фонду соцстрахування за лікарняними становить 450-480 млн. грн. Заборгованість Державного фонду загальнообов`язкового соціального страхування за тимчасовою втратою працездатності за лікарняними перед роботодавцями становить, за оцінками незалежних профспілок, близько 450-480 млн. грн.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України, головуючий на Зборах представників всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань, що не входять до складу Федерації профспілок України, В’ячеслав РОЙ.

За його словами, така заборгованість утворилася внаслідок погіршення бюрократичної системи проходження коштів з фонду до роботодавця.

Також він нагадав, що раніше віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО підтвердив наявність відповідної заборгованості в сумі 400 млн. грн.

Як відзначив В.РОЙ, підприємців позбавили права одержати частково відшкодування лікарняних, оскільки змінилася процедура відшкодування. «Цього року у зв`язку з ухваленням закону змінився порядок виплат. До цього роботодавець повністю оплачував за свій рахунок 5 днів, оешта, наприклад, 5 днів, якщо людина 10 днів прохворіла, йому фонд соціального страхування відшкодовував...», - сказав він. Сьогодні ж роботодавець також оплачує 5 днів лікарняної відпустки, а починаючи з 6-го дня він має направити відповідні документи до фонду, і коли фонд одержує всі документи, то відшкодовує кошти за ті дні, коли працівник прохворів більш як 5 днів. В.РОЙ стверджує, що через таку систему з`явилася заборгованість за лікарняними, проте вона є технічною.

«Із самого початку проблема з невиплатою лікарняних стояла з моменту ухвалення самого закону (закон про соціальний єдиний внесок – УНІАН). Всі чітко розуміють, що дефіцитний Пенсійний фонд завжди буде дефіцитним, і якщо через нього транзитом пропустити будь-які фінансові потоки, то, звичайно, вони осідатимуть в цьому самому фонді», - впевнений він. На думку В.РОЯ, в першу чергу виплачуватимуться витрати, пов`язані безпосередньо з витратами ПФ.

Крім того, сказав В.РОЙ, сьогодні ведеться боротьба за фінансові потоки, які проходять через фонд, що також не сприяє вирішенню проблеми.

Як представник незалежних профспілок він заявляє про те, що такі профспілки усунені від правління фонду і боротимуться за свої права. «Проситимемо Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ зробити все, щоб люди, які були позбавлені права представляти права та інтереси громадян, все ж таки взяли участь в роботі правління, добилися за два місяці роботи фонду пошуку тієї причини, яка на сьогоднішній день стримує процес, скажімо, розподілу цих коштів», - відзначив він.

Водночас В.РОЙ повідомив, що звертався за роз`ясненнями до фонду, проте йому повідомили, що позиція фонду з цього питання буде озвучена після засідання правління фонду, яке призначене попередньо на 4 березня.

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У 2010 році примусово стягнено майже 180 млн. грн. боргів з зарплати – Мін’юст

У 2010 році Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з підприємств і організацій в примусовому порядку за судовими рішеннями майже 180 млн. гривень заборгованості із заробітної плати і інших виплат, пов`язаних з трудовими правовідносинами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

За даними відомства, порівняно з 2009 роком, стягнуто коштів на 24 млн. грн. або 15,4% більше. У той же час виконавчих документів цієї категорії впродовж 2010 року надійшло на 7,8% менше, ніж у 2009 році.

З початку 2011 року найбільші суми заборгованості з зарплаі та інших виплат, пов`язаних з трудовими правовідносинами, стосуються працівників вугільної промисловості, військовослужбовців, працівників сільськогосподарських підприємств, працівників бюджетних установ.

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Будівництво

Кабмін направить 150 млн. грн. на будівництво доступного житла цього року

Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови «Деякі питання використання коштів державного бюджету з метою надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», яким передбачається направити цього року 150 млн. грн. на реалізацію Державної цільової соціально-економічної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА, яке розробило проект постанови.

За словами віце-прем`єр-міністра, міністерство клопотало про виділення 340 млн. грн. на реалізацію даної програми цього року.

В.ТИХОНОВ відзначив, що на сьогодні декілька тисяч громадян в Україні виявили бажання укласти угоди на будівництво доступного житла.

За його даними, міжвідомча комісія з відбору об`єктів незавершеного житлового будівництва відібрала для участі в програмі 133 об`єкти, загальна вартість квартир в яких, пропонована забудовниками, становить 2 783 684,48 тис. грн.

Міністр відзначив, що після освоєння 150 млн. грн. Мінрегіонбуд клопотатиме про додаткове виділення коштів на будівництво доступного житла в 2011 році.

Він нагадав, що в 2010 році вперше були передбачені кошти для надання державної підтримки громадянам, які виявили бажання взяти участь у придбанні доступного житла.

«Ці кошти надійшли лише у вересні. Майже за 2 місяці безпосередньої роботи з громадянами було освоєно близько 70 млн. грн. державного бюджету, що дало змогу залучити 180,9 млн. власних коштів громадян і направити додатково у житлове будівництво близько 250 млн. грн. Крім того, це дало змогу відновити будівництво 38 об`єктів практично по всій Україні, з яких 11 вже введено в експлуатацію в 2010 році, а 27 будинків передбачається ввести в першому півріччі 2011 року», - сказав В.ТИХОНОВ.

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Мін’юст пропонує змінити закон про держреєстрацію прав на нерухомість

Міністерство юстиції розробило законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Про це йдеться на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, проект розроблено Міністерством юстиції з метою вдосконалення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У міністерстві відзначають, що розробка проекту була зумовлена наявністю певних недоліків, які були виявлені у процесі реалізації закону від 11 лютого 2010 року «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». У подальшому, в процесі застосування, такі норми могли б призвести до незручностей як фізичних і юридичних осіб, так і органів державної реєстрації прав.

Окрім того, з часу набирання чинності даним законом сталися зміни у законодавстві, пов`язані з речовими правами на нерухоме майно, обтяженнями таких прав, їх державною реєстрацією. Зокрема, набрав чинності Податковий кодекс України, указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», було внесено зміни до законів «Про виконавче провадження» та деякі інші законодавчі акти України з удосконаленню процедури примусового виконання рішень судів.

Законопроект передбачає необхідність подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі. Пропонується запровадити надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як органами державної реєстрації прав, так і нотаріусами. Передбачається можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно. Крім того, пропонується визначити порядок взаємодії органів державної реєстрації прав з Державною виконавчою службою, органами Державної податкової служби, нотаріусами, а також органом, який здійснює ведення Державного земельного кадастру.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Верховна Рада прийняла цей закон 11 лютого 2010 року.

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Транспорт/Зв`язок

В Україні сертифіковано літак Ан-158

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) завершило комплекс робіт з сертифікації регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-158.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова правління ДАК "Атонов" Дмитро КІВА на урочистій церемонії із цього приводу, що пройшла на ДП "Атонов".

Літак отримує сертифікати міждержавного авіаційного комітету країн СНД і Державіаадміністрації України на відповідність авіаційним правилам АП-25, гармонізованим з відповідними американськими правилами FAR - 25 і європейськими CS - 25.

Таким чином, літак Ан-158 сертифікований для перевезення 99 пасажирів на відстань 2,5 тис. км або 86 пасажирів на 3,1 тис. км.

Нагадаємо, Ан-158 - регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. У числі основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення об`єму багажних полиць в пасажирській кабіні, удосконалення конструкції крила, на 9% зменшена витрата палива і на 12% -прямі експлуатаційні витрати.

Довідка УНІАН. До складу ДАК "Атонов" входять державне підприємство "Атонов", Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

Державне підприємство "Атонов" (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Атонова" (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Атонова" було перейменовано в ДП "Атонов".

АНТК ім. Атонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Атонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 і інші.

ДП "Атонов" є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Атонов" і філія "Антонов-Агро").

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«Антонов» купить 50% російської «ОАК - Цивільні літаки»

Москва. Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Російської Федерації задовольнила клопотання Державного авіабудівного концерну «Антонов» про придбання 50% часток у статутному капіталі ТОВ «Керуюча компанія «ОАК - Цивільні літаки».

Про це УНІАН повідомили у ФАС Росії.

«Операція, яка є предметом вказаного клопотання, не призведе до обмеження конкуренції», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ВАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажів, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції і створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі Товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ВАК - Цивільні літаки» (ТОВ «КК «ОАК–ДС») ВАТ «ВАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% величини статутного капіталу.

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ГАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що Спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні поточного року.

Довідка УНІАН. У склад ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольск-на-Амурі авіаційне об`єднання імені Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання імені Чкалова, ВАТ "Тупольов", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.

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Агро

АТП попереджає про можливість економічної ізоляції України у разі прийняття законопроекту №8053

Американська торговельна палата (АТП) в Україні вважає, що прийняття змін до Закону «Про державну підтримку сільського господарства України», запропонованих законопроектом №8053, може призвести до економічної ізоляції України.

Про це йдеться у листі АТП до Президента України від 23 лютого 2011 року, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

Автори листа звертають увагу на те, що запропоновані зміни передбачають запровадження державної монополії на експорт харчових та сільгосппродуктів, і просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію.

У листі наголошується, що у разі прийняття запропонованих законопроектом змін виробники сільгосппродукції та визначені державою компанії-агенти будуть наділені виключним правом здійснювати експорт харчових продуктів та сільськогосподарських товарів. “Таким чином, закон де-юре і де-факто ліквідує вільний ринок та встановить державну монополію на експорт харчової та сільськогосподарської продукції”, – йдеться у листі.

У АТП зазначають, що прийняття змін до закону фактично призведе до встановлення контролю держави над зерновим ринком. Уряд зможе приймати рішення на свій розсуд з приводу того, хто саме отримає ліцензію на експорт, буде встановлено монополію однієї або кількох компаній у сфері експорту харчових продуктів та сільськогосподарської продукції. Окрім погіршення репутації України і завдання фінансових та комерційних збитків, ці правові кроки, вважають в АТП, будуть суперечити низці законів та юридичним зобов`язанням щодо підтримки вільної торгівлі та іноземних інвестицій, які наша країна взяла на себе у рамках СОТ та інших міжнародних і двосторонніх договорів.

Оскільки запропонований законопроект має пройти експертну оцінку уряду України, перш ніж його буде передано у Верховну Раду на розгляд і прийнято, члени Палати наголошують, що Кабінет Міністрів повинен виступити проти прийняття запропонованих поправок. “У разі бездіяльності уряд України порушить виконання своїх зобов`язань і діятиме всупереч політичним заявам, зробленим Президентом України, прем`єр-міністром та іншими вищими державними посадовими особами, які зобов`язалися дотримуватись принципів вільного ринку та підтримувати залучення іноземних інвестицій в Україну”, – наголошується в листі.

Примусове зниження цін на внутрішньому ринку з боку монополіста-експортера, вважають у АТП, може завдати збитків фермерам та сільгоспвиробникам, поставити під загрозу ліквідації кілька тисяч підприємств, які займаються виробництвом та експортом сільгосппродукції, оскільки вони не зможуть продавати свою продукцію за справедливими цінами.

Також у листі наголошується, що у разі прийняття запропонованих змін різко знизиться фінансування, доступне для фермерів та підприємств харчової промисловості, оскільки на сьогодні його надають іноземні та вітчизняні інвестори – компанії, що займаються торгівлею та експортом.

Крім того, застерігають у АТП, можливе закриття бізнесових операцій, що здійснюються основними іноземними інвесторами, аж до їх виходу з українського ринку; створиться критична ситуація з надходженням нових іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток інфраструктури сільського господарства і харчової промисловості; проти держави Україна можуть бути подані багатомільярдні міжнародні позови у зв’язку з втратою інвестицій і доходів.

На думку авторів листа, з прийняттям запропонованих змін Україну знову почнуть сприймати “як країну з неринковою економікою та законодавством, яке порушує права іноземних та вітчизняних інвесторів і підтримує монополію і корупцію”.

АТП звертається до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням “докласти всіх можливих зусиль задля дотримання законності, недопущення подальшої монополізації аграрного сектора, зростання витрат сільськогосподарських виробників та, в кінцевому підсумку, економічної ізоляції України”.

Водночас АТП засвідчує готовність до подальшої співпраці з керівництвом України у забезпеченні дотримання принципів вільного ринку в аграрному секторі.

Лист надіслано від імені Ради директорів Американської торговельної палати в Україні та компаній – членів АТП.

Як повідомляв УНІАН, законопроектом № 8053 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», депутати пропонують дозволити експорт зерна з України лише держагентові або товаровиробникам. Законопроектом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва і Державному агентові із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів визначає Кабмін щороку за результатами моніторингу аграрного ринку. Держагента із забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.

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Янукович планує до 2014 року реформувати українське село

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір реалізувати до 2014 року активні реформи на селі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, представники аграрного бізнесу, які володітимуть та використовуватимуть сільськогосподарські землі, повинні забезпечити розвиток прилеглих сільських населених пунктів.

«Ми плануємо до 2014 року практично «закрутити» по всім напрямкам реформи в аграрному секторі економіки», - заявив Президент.

За його словами, ці реформи повинні покращити життя селян, яких в Україні близько 15 млн. «Це лікарня, це школа, це культурне обслуговування, клуби і, безумовно, дороги», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ на пріоритетних напрямках реформ на селі.

УНІАН