Курс НБУ на 01.03.11

Офіційний курс НБУ на 01.03.11100 USD США – 793.4700 (на 28 лютого – 793.0700)100 EUR – 1097.6864 (на 28 лютого – 1091.4229)10 RUR – 2.7453 (на 28 лютого – 2.7403)Облікові курси банківських металів на 01.03.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU10Золото-111859.43 (на 28 лютого-111426.34)961XAG10Срібло-2657.33 (на 28 лютого-2580.65)962XPT10Платина-143380.03 (на 28 лютого-141721.61)964XPD10Паладій-62684.13 (на 28 лютого-61700.85)

Офіційний курс НБУ на 01.03.11 100 USD США – 793.4700 (на 28 лютого – 793.0700) 100 EUR – 1097.6864 (на 28 лютого – 1091.4229) 10 RUR – 2.7453 (на 28 лютого – 2.7403) Облікові курси банківських металів на 01.03.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 111859.43 (на 28 лютого – 111426.34) 961 XAG 10 Срібло – 2657.33 (на 28 лютого – 2580.65) 962 XPT 10 Платина – 143380.03 (на 28 лютого – 141721.61) 964 XPD 10 Паладій – 62684.13 (на 28 лютого – 61700.85)

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