Анонс на 1 березня

* Пленарне засідання Верховної Ради України

* Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта

* Круглий стіл на тему: «Пенсійна реформа в Україні». Організатор – «Аргументи і факти в Україні». Запрошені: Дмитро Видрін, радник президента України; Валерій Геєц, директор Інституту економіки і прогнозування; Володимир Олійник, народний депутат ВРУ; Олександр Стоян, народний депутат ; Олексій Мірошниченко, віце-президент Конфедерації працедавців України; Максим Борода, заступник голови Міжнародного центру перспективних досліджень та ін.

* Відбудеться брифінг у рамках засідання Правління Асоціації міст України. Учасники: голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики В.Рибак, голова Комітету ВРУ з питань держбудівництва і місцевого самоврядування О.Омельченко, голова Комітету ВРУ з питань бюджету В.Баранов, віце-прем`єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України В.Тихонов та ін. Питання: національна стратегія децентралізації і розвитку місцевого самоврядування в Україні, стан бюджетного забезпечення місцевого самоврядування в 2011 році за підсумками січня, розпорядження земельними ресурсами і розмежування земель державної і комунальної власності та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В`язні податкового майдану. Репресивна машина влади у дії». Після розгону і знесення податкового майдану в грудні минулого року київська міліція порушила кримінальну справу проти семи осіб. Їм інкримінують пошкодження гранітної плитки на головній площі. Проте вони не брали участі у встановленні наметів і, відповідно, не забивали металеві штилі в покриття площі. Яку мету ставить перед собою влада, запустивши репресивну машину? Чи не є суспільна і публіцистична діяльність Ігоря Гаркавенка причиною його переслідування і утримування в СІЗО? Як влада за допомогою судів, прокуратури і міліції проводить свою репресивну політику? Учасники: адвокат Олег Левицький, представник Ігоря Гаркавенка Артем Бєлов, підозрюваний у справі Олександр Мандич.

* Прес-конференція на тему: «Арабські війни і ціна на газ для України: причинний зв`язок». Учасники: експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик; провідний експерт Центру енергетичних досліджень В’ячеслав Бутко.

* Круглий стіл, присвячений обговоренню реклами ліків: існуючі міфи навколо законодавчих ініціатив, які зараз обговорюються в парламенті України. Буде презентований аналітичний документ, що детально розвінчує міфи, створені навколо реклами ліків.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової і митної політики. Розглядатимуться законопроекти: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" про ставку на деякі зернові культури; проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (про оподаткування імпортованих товарів для видавничої діяльності); проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (про службу в податковій міліції) та ін.

* Фондова біржа ПФТС проведе конференцію на тему: «Оподаткування приватних інвесторів за підсумками 2010 року – алгоритм переходу на нові правила». Запрошені представники юридичної компанії «Лавринович і партнери» та фондової біржі ПФТС.

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