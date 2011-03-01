УЄФА розпочинає продаж квитків на фінал Євро-2012

Сьогодні, 1 березня, УЄФА розпочинає продаж квитків на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, у вівторок підготовка до Євро-2012 входить у нову стадію – у Києві та Варшаві відбудуться офіційні церемонії початку продажу квитків на матчі турніру.

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ візьме участь у церемонії у Варшаві, яка розпочнеться о 17.00 за київським часом у Науковому центрі Коперника. Президент Польського футбольного союзу Гжегож ЛЯТО та посли турніру Збігнев БОНЕК і Анджей ШАРМАХ разом із іншими відомими особистостями також відвідають урочистий захід.

У столичному Українському домі посол чемпіонату Олег БЛОХІН та місцевий директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ також о 17.00 вітатимуть гостей на аналогічній церемонії. Європейський футбольний союз у столиці України представлятимуть делегат президента УЄФА в проекті Євро-2012 Франтішек ЛАУРІНЕЦЬ та операційний директор компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЕН.

УЄФА нагадує, що упродовж березня вболівальники мають змогу подати заявки на квитки, а тим часом двоє власників квитків уже відомі. На обох церемоніях по чотири квитки на перші поєдинки збірних Польщі та України відповідно будуть вручені двом переможцям лотереї, що відбулась напередодні. Переможцем лотереї в Україні стала уболівальниця з Білої Церкви.

Крім того, під час заходу за допомогою лотереї будуть визначені ще дві особи, котрі отримають по чотири квитки на стартові ігри збірних України та Польщі.

УЄФА нагадує, що ціни на квитки стартують від 300 грн. Доступними є кілька видів квитків, що реалізовуватимуться винятково через UEFA.com з 1 по 31 березня.