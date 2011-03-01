Королевська: в Україні потрібно ввести мораторій на перевірки підприємців

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що в Україні зараз потрібно ввести мораторій на перевірки підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час робочої поїздки в м. Хмельницький.

“Сьогодні спілкувалася з хмельницькими підприємцями. Вони скаржаться на відсутність накладних. Контролюючі органи ходять на ринках і вимагають цей документ. Відповідно, це вже елемент корупції, завдяки якому до тіньового бюджету додатково буде зібрано сотні мільйонів гривень. Звідси й виникає безробіття серед підприємців”, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її підрахунками, протягом грудня-січня кількість безробітних в Україні збільшилася на 136 тис. осіб.

“В основному, це підприємці, які не бачать механізму роботи спрощеної системи з 1 квітня. Вони вимушені закритися й стати на біржу праці. Ми також бачимо, що в січні, порівняно з груднем, заробітна плата зменшилася на 12%. Це вперше за останніх п`ять років”, - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.