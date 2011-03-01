Опитування: 55% українців не довіряють Януковичу

55% населення України не довіряють Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧ.

Про це свідчать результати опитування компанії GfK Ukraine, повідомляє її офіційний сайт.

Згідно з повідомленням, В.ЯНУКОВИЧ продовжує втрачати довіру українців. Якщо у травні 2010 року на 13% більше громадян довіряли Президенту, аніж не довіряли, то у січні 2011 року на 27% більше громадян не довіряли Президенту, аніж довіряли. Загалом наразі 55% українців не довіряють Президенту України.

Також 54% українців переконані, що сьогодні країна у своєму розвитку рухається неправильним шляхом. Лише на думку 15% опитаних справи в Україні в цілому розвиваються у правильному напрямку. 31% не змогли визначити свою думку з цього питання. В усіх регіонах переважає частка громадян, які вважають сьогоднішній шлях розвитку країни неправильним. Серед жителів Києва такої думки дотримуються 56%, Західного регіону – 73%, Північного – 69%, Східного – 52%, Південного – 38% та Центрального – 31%. В Південному та Центральному регіонах відносна більшість респондентів не змогли висловити своє ставлення до цього питання (40% та 47% відповідно).

*** Опитування проводилося 17-30 січня 2011 року. Загальна вибірка складає 1000 респондентів у віці від 16 років. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв`ю.