Сервер UEFA не витримав кількості бажаючих купити квитки на Євро-2012

14:18, 01 березня 2011
Різне
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Варшава. Квитки на фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року через проблеми з сервером можна буде купити не раніше, ніж сьогодні після 17.00 за київським часом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив прес-секретар Euro 2012 Polska Юліуш ГЛУСЬКИЙ, коментуючи проблеми із покупкою квитків, продаж яких спочатку планувалося розпочати з 00.00 годин 1 березня.

„Ми знаємо, що є проблема. Це якесь легке перевантаження системи. Це не наша вина. Сервери у Швейцарії”, - сказав він в ефірі TVN24.

«Можна це зрозуміти, є великий інтерес”, - додав він.

Прес-секретар закликав бажаючих купити квиток не намагатися це робити зараз, бо така можливість з’явиться не раніше п’ятої години, коли розпочнеться церемонія вручення перших квитків.

Ю.ГЛУСЬКИЙ сказав, що на покупку квитків у лютому зареєструвалося „сотні тисяч” бажаючих, серед яких буде розподілено 600 тисяч квитків, що складає 43% усіх квитків на матчі чемпіонату (решту буде розподіляти UEFA та національні футбольні федерації – УНІАН).

За даними польських медіа, перші квитки отримають поляк з місцевості Тарчин біля Варшави та українка з Білої Церкви під Києвом, які були обрані в спеціальній лотереї.

Як повідомляв УНІАН, квитки на Євро 2012, які розподілені на три категорії, будуть коштувати від 300 до 6000 гривень.

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