Анонс на 2 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Круглий стіл на тему: «Сучасне тваринництво України. Державна комплексна програма». Учасники: В`ячеслав Бондар, начальник відділу розвитку галузі тваринництва Мінагрополітики та продовольства Україні; Ігор Бартковський, президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»; Алекс Ліссітса, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Гульнара Ібраєва, головний редактор журналу «Тваринництво сьогодні»; Олександр Бакуменко, голова Ради директорів асоціації« Союз птахівників України »та ін.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи законно засекречені генеральні плани міст і кому це вигідно?» (Презентація за результатами моніторингу доступності для громадян генеральних планів 196 міст Україна), яка відбудеться в рамках проекту «Через доступ до генеральних планів - до містобудування без корупції», що реалізується Східноукраїнським центром громадських ініціатив за підтримки програми «Верховенство права» МФ «Відродження». Мета проекту: стимулювати центральні органи державної влади та місцевого самоврядування розробити і впровадити в життя процедуру зняття обмежувальних грифів з генпланів українських міст за активної участі громадськості в цьому процесі. Учасники: Володимир Щербаченко, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив, керівник проекту «Через доступ до генеральних планів - до містобудування без корупції»; Олександра Матвійчук, експерт проекту «Через доступ до генеральних планів - до містобудування без корупції» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Експорт зерна по-українськи - на чий млин ллємо воду?". Учасники: · Сергій Тригубенко - заступник міністра аграрної політики та продовольства України; · Інна Богословська - народний депутат України; · Володимир Лановий - д.е.н., директор Центру ринкових реформ.

* Прес-конференція на тему: «Весняно-польові роботи в Україні під загрозою зриву: чи не повториться в 2011 році історія «гречки» з іншими сільгоспкультурами?». Учасники: Володимир Лапа, ген.директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Олександр Ярославський, зам.ген.директора Української аграрної конфедерації; Олександр Муляр, виконавчий директор «Насіннєвої асоціації України»; Іван Павленко, директор ПП «Агросистема плюс» (м. Тетіїв, Київська область); Олександр Гончар, заступник директора департаменту ЗЗР і насіння ПАТ «Компанія «Райз». Організатори: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», Насіннєва Асоціація України.

* Прес-конференція ВТБ Банку на тему: "Стратегія розвитку роздрібного бізнесу ВТБ в Україну в 2011 році." Учасники: В. Пушкарьов, голова Правління ВАТ «ВТБ Банк»; М.Суганяка, заст.голови Правління ПАТ «ВТБ Банк»; Є.Ленська, віце-президент, начальник управління маркетингу департаменту маркетингу і громадських зв`язків ЗАТ Банк ВТБ 24.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться галузева прес-конференція на тему: «Винахід українських розробників значно поліпшить безпеку і надійність на вугледобувних шахтах світу». У програмі демонстрація українського «ноу-хау» - єдиного у світі компактного пристрою плавного пуску електродвигунів для використання у вугільних шахтах. Розробка вітчизняних учених не має міжнародних аналогів, тому що пристрій важить всього 50 кг, здатне знизити аварійність при підйомі вугілля «на гора» до нуля, має функцію «чорного ящика», і повністю вибухобезпечний від вибухів. Учасники: Олександр Рубель, заст. Директора Департаменту виробничих програм Міністерства палива та вугільної промисловості України; Сергій Шманьов, керівник Науково-технічного центру «Ремо» (м. Свердловськ); Олександр Кузнєцов, директор Науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Вуглемеханізація» (г.Луганськ) та інші. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 095095 16 49, mariya@tactic.kiev.ua.

* Брифінг Голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської.

* 12-30 - В медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація новітньої операційної системи для мобільних пристроїв від «М-Платформи» та мобільного сервісу Glavred.info». Учасники: декан по роботі зі студентами НаУКМА Олександра Гуменна, речник компанії «М-Платформа» Юлія Лабунець, спеціаліст відділу проектів компанії «М-Платформа» Олеся Стрижко, шеф-редактор групи сайтів «Glavred.info» Діана Дуцик. Буде представлена новітня розробка дослідницької компанії та презентовано мобільний сервіс «Glavred.info», створений на основі операційної системи «M-Smart» (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04.

* Прес-конференція голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської на тему: «Малий і середній бізнес. Чи є світло в кінці тунелю?».

* Круглий стіл із проблем АПК під головуванням голови Верховної Ради України В. Литвина.

* Відбудеться конференція на тему: «Гідна заробітна плата, конкурентоспроможність і продуктивність - як складові гідної праці». Організатор - Федерація профспілок України. Учасники: голова ФПУ Україні В. Хара, перший заступник голови СПО роботодавців на національному рівні О. Мірошниченко, національний координатор програм Міжнародної організації праці в Україні В. Костриця, директор Світового банку в Україні М. Райзер, представники ГУ соціально-економічної політики Адміністрації Президента України , РНБОУ, міністерств і відомств.

* В Україні з дводенним офіційним візитом перебуватиме Віце-канцлер, Федеральний міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле.

* Відбудеться відкриття фотовиставки «Міжнародний жіночий день - і100рія в фотографіях».

* 2-4 березня в Ялті на базі готельного комплексу «Ялта-Інтурист» буде проходити XX Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Крим. Курорти. Туризм-2011». У рамках виставки-ярмарку пройдуть семінари та презентації провідних туристичних компаній. У виставці-ярмарку візьмуть участь понад 400 представників туристичного ринку України і Криму, а також Росії, Чехії, Німеччини, Австрії та Туреччини.

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