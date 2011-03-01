Курс НБУ на 02.03.11

Офіційний курс НБУ на 02.03.11100 USD - 793.7300 (1 березня - 793.4700)100 EUR - 1097.3317 (1 березня - 1097.6864)10 RUR - 2.7601 (1 березня - 2.7453)Облікові курси банківських металів на 02.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-112273.11 (1 березня-111859.43)961XAG10Срібло-2728.05 (1 березня-2657.33)962XPT10Платина-143585.76(1 березня-143380.03)964XPD10Паладій-63815.89 (1 березня-62684.13)

Офіційний курс НБУ на 02.03.11 100 USD - 793.7300 (1 березня - 793.4700) 100 EUR - 1097.3317 (1 березня - 1097.6864) 10 RUR - 2.7601 (1 березня - 2.7453) Облікові курси банківських металів на 02.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-112273.11 (1 березня-111859.43) 961XAG10Срібло-2728.05 (1 березня-2657.33) 962XPT10Платина-143585.76(1 березня-143380.03) 964XPD10Паладій-63815.89 (1 березня-62684.13)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter