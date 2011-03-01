Головне на 1 березня

Енергетика

Україна має намір у 2011 році виставити на приватизацію дві генеруючі компанії і 5-6 обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Цього року буде реалізовано пілотний проект із приватизації 5-6 компаній на ринку дистрибуції й двох – генерації», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО уточнив, що до кінця першої половини року буде оголошено перші конкурси із приватизації декількох обленерго і однієї генеруючої компанії.

Також міністр уточнив, що в інвесторів має бути достатньо коштів, щоб після приватизації проводити повномасштабну реконструкцію об`єктів, що приватизуються.

НАЕК «Енергоатом» має намір у травні 2011 року залучити від Сбербанку Росії (РФ) кредит у розмірі 4 млрд. дол. для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

«У травні підпишемо кредитний договір зі Сбербанком Росії на 4 мільярди доларів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВАТ «Сбербанк Росії» висловило готовність надати НАЕК «Енергоатом» кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував 27 грудня 2010 року обговорити виділення кредиту «Енергоатому» в обсязі 1 млрд. дол., проте відклав його через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

10 лютого ц.р. президент «Енергоатому» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що НАЕК «Енергоатом» сподівається найближчим часом врегулювати питання, пов`язані із залученням 1 млрд. дол. від Сбербанку Росії.

Україна планує протягом трьох років завершити приватизацію державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Процес приватизації займе три роки», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «ми використовуємо досвід Польщі та Росії, й повинні виробити найбільш ефективний механізм, який дозволить нам добитися більшої незалежності від експортних поставок енергоносіїв».

НАК «Нафтогаз України» повернула компанії «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) близько 7 млрд. куб. м газу з 12,1 млрд. куб. м, які повинна повернути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у ході другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

«Вже повернули близько 7 млрд. куб. м газу», - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН додав, «ні на внутрішніх споживачів, ні на транзит це не впливає».

За його словами, графік повернення газу «РосУкрЕнерго» залежатиме від погодних умов.

Рада міністрів із питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС визначила список короткострокових і довгострокових пріоритетів у рамках реалізації Енергетичної стратегії ЄС до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, схвалених 28 лютого на засіданні Ради ЄС.

Згідно з текстом висновків, короткострокові й середньострокові пріоритети розділено на 6 основних напрямків.

У галузі розвитку внутрішнього енергетичного ринку міністри ЄС вважають за необхідне своєчасну й повну реалізацію третього енергетичного пакета, посилення співпраці між національними енергетичними регуляторами, покращення захисту прав споживачів.

У галузі енергоефективності міністри виступають за концентрацію зусиль ЄС на заходах із посилення енергоефективності в розумних фінансових межах, розробці стандартів енергоефективності для державних будівель і громадського транспорту, перегляд директиви щодо стандартів енергоефективності, виходячи з досягнень технологічного розвитку, збільшення фінансової підтримки проектам із енергоефективності.

У сфері інфраструктури до короткострокових пріоритетів міністри віднесли розвиток мереж, сховищ енергоресурсів, заводів із переробки скрапленого газу, розвиток енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі.

Міністри відзначили важливість досліджень та інновацій у галузі технологій з низьким викидом СО2 в атмосферу, а також необхідність концентруватися на місцевих енергетичних ресурсах і виробництві енергії, включаючи виробництво енергії з відновлювальних джерел, ядерну енергетику.

Міністри також відзначили необхідність покращити прозорість, системність, узгодженість і відповідальність зовнішніх дій у галузі енергетики.

Для цього міністри вважають за необхідне створити інтегрований загальноєвропейський ринок із урахуванням реалізації європейського законодавства у сфері відновлювальної енергетики, енергоефективності та енергобезпеки; покращити координацію між країнами-членами щодо посилів, що відправляються на рівні країн-членів країнам-виробникам природних ресурсів і транзитерам; покращити обмін інформацією між Єврокомісією та країнами-членами ЄС щодо існуючих двосторонніх угод у сфері енергетики з третіми країнами; диверсифікувати маршрути і джерела поставок енергоресурсів до Європи.

НАК "Нафтогаз України" планує впродовж 1,5-2 років вийти на IPO.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН в ході другої щорічної конференції "Український енергетичний форум" сьогодні в Києві.

"Сьогодні по "Нафтогазу" плануємо вийти на цивілізований рівень, тобто на IPO, щоб можна було вільно купувати і продавати на вільному ринку", - сказав Є.БАКУЛІН.

При цьому він додав, що, "як правило, така робота займає 1,5-2 роки".

Фінанси

Державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2011 р. становив 433 млрд. 801 млн. 590,51 тис. грн., або 54 млрд. 634 млн. 961,01 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2011 р. становив 278 млрд. 954 млн. 330,05 тис. грн. (64,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35 млрд. 132 млн. 787,15 тис. дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тис. грн. (35,7%), або 19 млрд. 502 млн. 173,86 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня 2011 р. становив 324 млрд. 552 млн. 277,94 тис. грн. (74,82%), або 40 млрд. 875 млн. 601,76 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 183 млрд. 522 млн. 768,88 тис. грн. (42,31%), або 23 млрд. 113 млн. 698,84 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 141 млрд. 029 млн. 509,06 тис. грн. (32,51%), або 17 млрд. 761 млн. 902,92 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 109 млрд. 249 млн. 312,57 тис. грн. (25,18%), або 13 млрд. 759 млн. 359,25 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тис. грн. (22%), або 12 млрд. 019 млн. 088,31 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тис. грн. (3,19%), або 1 млрд. 740 млн. 270,94 тис. дол.

У січні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 1 млрд. 566 млн. 180,32 тис. грн. (0,36%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні й дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики на суму 500 млн. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 1 млрд. 709 млн. 664,89 тис. грн. (0,94%), державний внутрішній борг зріс на 632,589 млн. грн. (0,45%).

Гарантований державою борг України збільшився на 489,1 млн. грн. (0,45%).

Лідеру Лівії Муаммару КАДДАФІ та його сім`ї перекритий доступ до лівійських активів у сумі близько 30 млрд. доларів, розміщеним у США.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це заявив представник Міністерства фінансів США Девід КОЕН.

Разом з тим у Лівії триває збройне протистояння між військами, лояльними до М.КАДДАФІ, і силами повстанців, які добиваються його відставки.

У кількох регіонах Лівії міста поперемінно переходять під контроль опозиції і сил, які підтримують уряд.

Схід країни здебільшого залишається під контролем повстанців; тут розташоване місто Бенгазі, котре стало центром антиурядових виступів.

Опозиція також контролює значну частину нафтових об`єктів. На частку Лівії припадає близько 2% світового видобутку нафти, і за оцінками влади, виробництво сировини в країні вже скоротилося на 50%. На тлі протистояння в Лівії та інших арабських країнах ціна нафти продовжує зростати; за даними на ранок вівторка на азіатських ринках вона досягла 97 доларів за барель.

Прихильники М.КАДДАФІ залишаються в столиці країни Тріполі і кількох прилеглих до неї населених пунктах.

Під час лівійського повстання, що спалахнуло 15 лютого, загинули кілька сотень чоловік. За оцінками міжнародних спостерігачів, війська М.КАДДАФІ періодично відкривали вогонь по демонстрантах.

Сам М.КАДДАФІ в інтерв`ю західним журналістам заявив, що його любить увесь народ країни. У відповідь на запитання, чи має він намір залишити свій пост, полковник сказав, що зробити цього не може, оскільки формально ніякої офіційної посади він не займає. М.КАДДАФІ підкреслив, що влада знаходиться в руках народу Лівії.

Тим часом, міжнародне співтовариство продовжує чинити тиск на М.КАДДАФІ, переконуючи його відійти від керівництва країною. Найрізкіші коментарі прозвучали з вуст посла США в ООН С’юзан РАЙС і держсекретаря США Гіларі КЛІНТОН, яка звинуватила М.КАДДАФІ у використанні "найманців і бандитів" для нападів на мирних громадян, а також у стратах солдатів, котрі відмовляються воювати проти власного народу.

За даними ООН, протягом попереднього тижня біженцями в Лівії стали близько 100 тис. чоловік.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 248 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект розроблено на основі Принципів ефективного корпоративного управління Базельського комітету з банківського нагляду та міжнародної практики корпоративного управління.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з таких питань: визначення поняття конфлікту інтересів та запровадження вимог щодо його уникнення у банку; вдосконалення структури управління банку шляхом раціонального і чіткого розподілу повноважень між органами управління банку, а також створення належної системи підзвітності та контролю; підвищення вимог щодо кваліфікації членів ради банку, а саме визначено, що не менш як 1/4 частина ради банку повинна складатись з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права, інші члени ради банку повинні мати повну вищу освіту та освіту у галузі управління; створення належної системи внутрішнього контролю для забезпечення ефективної банківської діяльності, достовірної фінансової та іншої звітності, дотримання законодавства і стандартів внутрішньобанківських положень; вдосконалення системи управління ризиками банку.

Законопроектом суттєво розширюються повноваження і підвищується роль ради в управлінні банком. Рада визначається основним органом, що здійснює загальне керівництво діяльністю банку, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу, захист прав учасників банку, а також визначення стратегії, бізнес-плану розвитку банку, політики управління ризиками тощо. В той же час, законопроектом пропонується передбачити право Національного банку України вимагати заміни члена ради банку у разі неналежного виконання ним своїх обов’язків.

Нормами законопроекту охоплюються усі учасники корпоративних відносин та основні компоненти (складові) ефективного корпоративного управління, включаючи мету створення та діяльності акціонерного товариства, права акціонерів, заінтересованих осіб, ефективне управління та належний контроль, розкриття інформації та прозорість. Внесення змін до інших законів України не потребує.

Середня заробітна плата по Україні з розрахунку на одного штатного працівника в січні 2011 року скоротилася на 12,6%, порівняно з груднем 2010 року, і на 1 лютого ц.р. склала 2297 грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах та їх окремих підрозділах з кількістю найнятих робітників 10 і більше чоловік.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в січні, порівняно з груднем 2010 року, скоротилася на 17,3% – до 3453 грн., по Київській області – на 11,7%, до 2336 грн., по Севастополю – на 18,7%, до 2204 грн.

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками січня зафіксований у Тернопільській області – скорочення порівняно з груднем 2010 року на 21,6%, до 1610 грн., Чернігівській, – на 12,7%, до 1703 грн. і Волинській – на 13,7%, до 1722 грн.

Сільське господарство

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що закуплена у Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час прес-конференції у Тернополі. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання виважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки»», – сказав міністр.

За його даними, представники Державної зернової компанії уже уклали угоду на постачання гречки з Китаю, а лабораторії отримали зразки для з’ясування, чи є у закупленій продукції ГМО.

«Я переконаний, що нема, оскільки і Росія імпортувала цю продукцію», – зазначив міністр.

Принагідно він наголосив, що гречку Україна закуповує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а щоб знизити ціни на неї на українському ринку.

«Дефіциту гречки у нас немає. Але коли почався ажіотаж, ми проаналізували рівень споживання цієї продукції за останні 5 років. І виявилося, що одна людина в середньому споживала 2 кг гречки на рік, тобто виходило 90 тис. т. Сьогодні ж ми за перше півріччя спожили 70 тис. т. Чому? Через ажіотаж, бо люди скуповують у запас за принципом «як би чого не трапилося», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

(УНІАН)