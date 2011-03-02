Лівію тимчасово виключено із Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за тимчасове виключення Лівії із Ради ООН з прав людини.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун привітав такий крок Генасамблеї.

Він сказав: "Світ промовляє єдиним голосом. Ми вимагаємо негайно покласти край насильству стосовно цивільних, а також закликаємо сповна поважати їхні фундаментальні права, включно зі свободою слова та правом на мирні зібрання. Я вітаю рекомендацію Ради з прав людини виключити Лівію доти, доки там продовжуватиметься насильство".

Виключенню з Ради ООН з прав людини передували санкції щодо Лівії з боку Ради безпеки ООН, Європейського Союзу та США.