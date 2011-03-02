Гідрометцентр не прогнозує суттєвих наслідків весняного водопілля

Цього року підстав для прогнозування суттєвих ускладнень внаслідок весняного водопілля та льодоходу немає, сказав начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

Як повідомляє Урядовий портал, про це М.КУЛЬБІДА сказав вчора під час брифінгу щодо підготовки МНС до весняного водопілля.

В Гідрометцентрі відзначили, що на відміну від 2010 р. зараз снігові запаси в цілому по Україні значно менші і знаходяться в межах норми. Саме норми снігового покриву є головним чинником у формуванні весняного водопілля на річках.

„Враховуючи снігові запаси та інші чинники, весняне водопілля вище за норму слід очікувати лише на незначних територіях України. Ускладнення можуть спостерігатися у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Щодо Карпатського регіону із підвищеною паводковою небезпекою, то тут на процес весняного водопілля можуть вплинути інші природні чинники – такі як опади”, – зазначив М.КУЛЬБІДА.

Як повідомив присутній на брифінгу директор Департаменту управління рятувальними силами МНС Григорій МАРЧЕНКО, за дорученням міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ проведений розрахунок сил та засобів на випадок реагування на надзвичайні ситуації внаслідок можливого розливу річок. Він зазначив, що понад 21 тисяча бійців МНС та майже 1500 одиниць техніки знаходяться у стані підвищеної готовності. МНС здійснює цілодобовий моніторинг ситуації щодо рівня води у річках України та процесу весняного водопілля. Здійснена підготовка до можливих ускладнень.

Крім того, МНС вже направило понад 10 піротехнічних груп у регіони, де можливі льодяні затори, для їх ліквідації.