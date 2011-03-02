Одеситка визнана найкращою винахідницею ігор

Минулого вікенду компанія «Медіа-ключ 2.0» в Одесі визначила найкращих винахідників ігор і провела церемонію їх нагородження. Відбір проводився протягом двох попередніх місяців, всього учасники з України і Росії представили на розгляд більше сотні проектів.

Переможцем в категорії «Краща концепція гри» став ігровий проект 21-річної одеситки Олександри Клебащук «Зірка галактики». Ще 5 учасників було відзначено особливими нагородами.

Даний конкурс – унікальний, оскільки присвячений створенню не існуючих до цього ігор. Він є логічним продовженням діяльності створеного нещодавно спеціального підрозділу «Особливе конструкторське бюро ігор», відбір до якого проходив 5 місяців за спеціальною технологією. З 30 кандидатів пропозицію працювати в бюро одержали лише 7 осіб. Перед Особливим конструкторським бюро ігор засновники і директори поставили гідну мету – знайти ідею, яка розпочне нову епоху в історії ігор і захопить серця мільйонів.

«У ОКБ Ігор ми шукали не маститих фахівців, а перспективну молодь, не зіпсовану великим досвідом створення ігор. Компанії потрібні були талановиті і вільні від ігрових стереотипів українські «Ейхери» і «Рубіки», – заявила Тетяна Буданцова, заступник директора і співзасновник «Медіа-ключ 2.0».

Довідка УНІАН.Компанія «Медіа-ключ» багато років спеціалізується на розробці і впровадженні управлінських інновацій: створення бізнес-структур і розвиток активів, управління змінами і формування команд «Під замовлення». Вона відома як автор і втілювач унікальних ігрових проектів «Ключові Фігури», «Ключові Команди», «Ключовий Резерв», «Ключові інновації», «Батьки і діти».